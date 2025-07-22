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        Niğde'de yaz Kur'an kurslarında eğitim gören öğrencilere trafik eğitimi verildi

        Niğde'de polis ekipleri, cami ve yaz Kur'an kurslarında düzenledikleri eğitimlerle öğrencileri trafik kuralları hakkında bilinçlendiriyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.07.2025 - 12:37 Güncelleme: 22.07.2025 - 12:37
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        Niğde'de yaz Kur'an kurslarında eğitim gören öğrencilere trafik eğitimi verildi
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        Niğde'de polis ekipleri, cami ve yaz Kur'an kurslarında düzenledikleri eğitimlerle öğrencileri trafik kuralları hakkında bilinçlendiriyor.

        İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri, "Temel Güvenlik ve Trafikte Uyulması Gereken Kurallar" hakkında, çocukların erken yaşlarda trafik kurallarını öğrenmeleri ve farkındalık oluşturmak amacıyla cami ve yaz Kur'an kurslarında eğitim düzenledi.

        Farklı cami ve Kur'an kurslarına giden trafik ekipleri, öğrencilere emniyet kemeri, trafik ışıkları, trafik işaretlerinin anlamı ve güvenli yaya geçitleri hakkında teorik bilgi verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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