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        Kediyi, suni teneffüs ve kalp mesajı ile kurtarmaya çalıştı

        NİĞDE'nin Bor ilçesinde bir kişi, otomobilin çarptığı sokak kedisine dakikalarca suni teneffüs ve kalp mesai yaparak kurtarmaya çalıştı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.07.2025 - 16:49 Güncelleme: 26.07.2025 - 16:55
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        Kediyi, suni teneffüs ve kalp mesajı ile kurtarmaya çalıştı
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        NİĞDE'nin Bor ilçesinde bir kişi, otomobilin çarptığı sokak kedisine dakikalarca suni teneffüs ve kalp mesai yaparak kurtarmaya çalıştı. O anlar, cep telefonuyla görüntülendi.

        Bor ilçesinde plakası ve sürücüsü belirlenemeyen otomobil, sokakta yolun karşısına geçmeye çalışan sokak kedisine çarptı. Sürücü bölgeden uzaklaşırken, yerde kıvranan kediyi fark eden çevredekiler, hemen müdahale etti. Kaldırıma alınan kediye bir kişi, dakikalarca kalp masajı ve suni teneffüs uyguladı. Ancak yapılan ilkyardım müdahalesine rağmen yaralı kedi öldü. O anları çevredekiler cep telefonuyla görüntüledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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