Kediyi, suni teneffüs ve kalp mesajı ile kurtarmaya çalıştı

NİĞDE'nin Bor ilçesinde bir kişi, otomobilin çarptığı sokak kedisine dakikalarca suni teneffüs ve kalp mesai yaparak kurtarmaya çalıştı. O anlar, cep telefonuyla görüntülendi.

Bor ilçesinde plakası ve sürücüsü belirlenemeyen otomobil, sokakta yolun karşısına geçmeye çalışan sokak kedisine çarptı. Sürücü bölgeden uzaklaşırken, yerde kıvranan kediyi fark eden çevredekiler, hemen müdahale etti. Kaldırıma alınan kediye bir kişi, dakikalarca kalp masajı ve suni teneffüs uyguladı. Ancak yapılan ilkyardım müdahalesine rağmen yaralı kedi öldü. O anları çevredekiler cep telefonuyla görüntüledi.