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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Niğde'de ziyaretlerde bulundu

AA

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Niğde'de ziyaretlerde bulundu

NİĞDE (AA) - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Niğde'de Yeşilgölcük beldesi ile Çiftlik ve Altunhisar ilçelerinde esnafı ziyaret etti.

Yeşilgölcük belde meydanında toplanan halka hitap eden Akşener, 20 Ocak 2020'den bu yana illeri, ilçeleri, dükkanları gezerek, Türkiye'nin yün yumağına dönüşmüş sorunlarına çözüm üretmeye çalıştıklarını söyledi.

Halkın gerçek sorunlarını konuştuklarını ifade eden Akşener, "Sizi birbirinize düşürenlerin, o oyunlarının dümenlerinin sökmediği yeni bir süreci, birlikte yeni bir siyaset anlayışını inşa ettik. Artık seçmen velinimet, şuculuktan, buculuktan dolayı oy verme zamanı, isteği, birbirine düşman olma hali ortadan kalktı. Helal oylarınızla, demokrasiyle sandıkta bunların tamamını birlikte göndereceğiz." dedi.

Akşener, konuşmasının ardından esnafı ziyaret ederek hayırlı işler diledi.

Esnafa enflasyonun etkilerini, geçinip geçinemediklerini soran Akşener'e bazı esnaf sorunlarını aktardı.

Buradan Çiftlik ilçesine gitmek üzere yola çıkan Akşener, Bağlama beldesinde vatandaşların talebi üzerine kıraathanede kadınların ve çiftçilerin taleplerini dinledi.

Daha sonra Altunhisar ilçesine geçen Akşener, esnaf Fatih İnel ile sohbet etti.

İnel, "Keşke yalnız olsaydınız, bu işte tek başınıza olsaydınız kesinlikle ben size oy verirdim. Siz milliyetçi bir insan olarak burada tek başınıza olsaydınız her türlü destek olurdum ama sizi düşüren, aşağı çeken diğer partiler." dedi.

Akşener de "Bunu aldık, başımızın üstüne koyduk." dedi.

İlçedeki bir çay bahçesinde halka hitap eden ve vatandaşların sorunlarını dinleyen Akşener, "Elektrik iletim şirketlerinin millileşmesi gerekiyor. Sulama meselesi İç Anadolu'da o kadar derine inilmiş ki demek ki sulamaya dair bir çözüm üretmemiz lazım. Yarım kalmış bütün göletler tamamlanacak. Niğde'nin güneşine bakın, niçin güneş enerjisi üzerinden yatırım yapılmaz?" ifadelerini kullandı.

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