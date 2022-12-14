Niğde'deki trafik kazasında ölen sürücünün kimliği tespit edildi

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NİĞDE (AA) - Niğde'de otomobil ile tırın çarpıştığı kazada yaşamını yitiren otomobil sürücüsünün kimliği belli oldu.

Dün akşam, Ulukışla-Pozantı kara yolu Beyağıl köyü yakınlarında, 33 N 4649 plakalı otomobil ile R.T. idaresindeki 33 CBV 031 plakalı tırın çarpıştığı kazanın ardından çıkan yangında hayatını kaybeden otomobil sürücüsünün otopsi işlemleri tamamlandı.

Yaşamını yitiren sürücünün Murat Pınar (44) olduğu tespit edildi.

Öte yandan, tır sürücüsü R.T'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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