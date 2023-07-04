Niğde Valiliği, bir kız çocuğunun zorla evlendirildiği iddialarıyla ilgili açıklama yaptı

Adalıları 'bu kadar da olmaz' dedirtti

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NİĞDE (AA) - Niğde Valiliği, Altunhisar ilçesinde 15 yaşında bir kız çocuğunun zorla evlendirildiğine yönelik iddialarla ilgili ivedilikle çalışma başlatıldığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, "Bazı sosyal medya mecralarında, Altunhisar ilçesine bağlı Keçikalesi beldesinde ikamet eden bir kız çocuğunun 15 yaşında zorla evlendirildiğine yönelik paylaşımlar üzerine güvenlik güçlerimiz ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekiplerimiz konunun takibi için ivedilikle harekete geçmişlerdir." ifadelerine yer verildi.

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