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        Niğde'de kamyonetle otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.08.2023 - 09:26
        Niğde'de kamyonetle otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

        NİĞDE (AA) - Niğde'de kamyonetle otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

        M.Ö. idaresindeki 01 DZ 718 kamyonet, Ulukışla ilçesi Kolsuz köyü yakınlarında, M.E'nin kullandığı 34 CTP 10 plakalı otomobille çarpıştı.

        İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada, sürücüler ile araçlardaki S.E, E.E, S.Ç. ve E.Ç. yaralandı.

        Ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan 9 aylık hamile S.E, müdahalelere rağmen karnındaki bebeğiyle yaşamını yitirdi.

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