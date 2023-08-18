Niğde'de 650 bin ton elma rekoltesi bekleniyor

NİĞDE (AA) - Türkiye'nin önemli elma üretim merkezlerinden Niğde'de bu yıl 650 bin ton rekolte bekleniyor.

Niğde Elma Üreticileri Birliği Başkanı Atilla Kaplan, Ulukışla ilçesi yakınlarındaki elma bahçesinde, gazetecilere yaptığı açıklamada, elma hasadının başladığını ve verim beklentilerinin yüksek olduğunu söyledi.

Türkiye'nin elma üretiminde dünyada 3'üncü, ihracatında ise 7'nci sırada olduğunu belirten Kaplan, Türkiye'de yaklaşık 4,5 milyon ton elma üretildiğini anlattı.

Kaplan, Niğde'nin 650 bin ton elma üretimiyle 2'inci sırada yer aldığını aktararak, "Bu yıl da yaklaşık 650 bin ton rekolte beklentimiz var. Niğde'deki modern ve büyük bahçelerin çokluğu ihracatçıyı Niğde'ye çekmekte. Niğde bu anlamda bir cazibe merkezi. Büyük tüccarlar Niğde'den elma alıyor. Bir bahçede, 3-5 bin, hatta 15-20 bin tona elma üretiliyor. Türkiye'deki tüccarlar olduğu gibi artık yabancı tüccarlar da Niğde'deki bahçelerden direkt alım yapmaya başladı. Bu da fiyatlarda beklentimizi olumlu yönde etkilemektedir." dedi.

- Kasımda uluslararası tarım fuarı düzenlenecek

Niğde'de kasım ayında uluslararası elma fuarı düzenleyeceklerini belirten Kaplan, bu fuarın ilkinin Çin'de ikincisinin İtalya'da düzenlendiğini, üçüncüsünü de Niğde'de yapacaklarını bildirdi.

Kaplan, elma ihraç ve ithal eden herkesi, bu fuara davet ederek, yenilikleri üreticilerin görmesi ve elma pazarının Niğde'de buluşmasının kendileri için çok önemli olduğunu vurguladı.

Niğde'de "fidandan markete elma yetiştiriciliği" sloganıyla üretim yapıldığını dile getiren Kaplan, şunları kaydetti:

"Niğde'de yetiştirdiğimiz fidanlar, hastalık ve zarlardan ari ve adaptasyon problemi olmayan, yüksek yerlerde yetiştirdiğimiz fidanlar. Türkiye'nin ve dünyanın her yerinde bahçe tesis etmeye başladık. İtalyanlar, Sırplar, Polonyalılar, Hollandalılarla rekabet edebilecek haldeyiz. Fidanlarımız daha çok rağbet görmekte. Niğde, elma fidanı üretiminde Türkiye'nin yaklaşık yüzde 10'unu karşılamaktadır. Niğde bölgesinde yılda 3 milyon civarında fidan yetiştirilmektedir. Kazakistan, Özbekistan, Türkmenistan gibi bütün Türk Cumhuriyetlerine şu anda fidan ihracatımız oluyor."