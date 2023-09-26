Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Niğde Haberleri

        Niğde'de AB Projesi kapsamında döngüsel ekonomide tarımsal üretim konulu proje yürütülüyor

        Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinde, Avrupa Birliği projesi kapsamında, farklı bitki besin maddelerinin tarımsal üretimde kullanılabilirliği ve bu üretimden elde edilen ürünlerin hayvan beslenmesinde değerlendirilebilirliği araştırılıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.09.2023 - 14:15 Güncelleme: 26.09.2023 - 14:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Niğde'de AB Projesi kapsamında döngüsel ekonomide tarımsal üretim konulu proje yürütülüyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinde, Avrupa Birliği projesi kapsamında, farklı bitki besin maddelerinin tarımsal üretimde kullanılabilirliği ve bu üretimden elde edilen ürünlerin hayvan beslenmesinde değerlendirilebilirliği araştırılıyor.

        Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesinin de paydaşı olduğu, TÜBİTAK tarafından desteklenen Avrupa Birliği ERA-NET projesi, 7 ülkeden 10 üniversite araştırma merkeziyle yürütülüyor.

        Proje kapsamında, toprak besin uygulamaları, bitki rotasyonu ve farklı ekim tipleri, toprak özeliklerinin verim ve kaliteyle biyoçeşitliliğe etkileri araştırılıyor.

        Bitkisel Üretim ve Teknolojileri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ayhan Gökçe, gazetecilere yaptığı açıklamada, üniversitede döngüsel ekonomide tarımsal üretim konulu çalışmanın bir ayağını yürüttüklerini söyledi.

        Ülke genelinde farklı bitki besin maddelerinin tarımsal üretimde kullanılabilirliğini ve bu üretimden elde edilen ürünlerin de hayvan beslenmesinde değerlendirilebilirliğini araştırdıklarını belirten Gökçe, şunları kaydetti:

        "Bu bağlamda hem kalite hem de verim açısından bitkisel üretimi karşılaştırmaktayız. Aynı zamanda, tarımsal üretimdeki ilaç, gübre gibi inorganik girdileri daha düşük düzeyde tutmayı amaçlıyoruz. Özellikle son yıllardaki iklimsel değişimle beraber Avrupa Birliği'nin Yeşil Mutabakat çerçevesindeki yol çeşitliliğine verdiği önem ve bunun artırılmasına yönelik çalışmalar da projemizin bir ayağını oluşturmakta. Proje çıktıları Niğde bölgesi, TR71 bölgesi ve ülkemiz tarımı açısından hem toprak besin elementlerinin düzenlenmesi hem de topraktaki su tutma kapasitesinin artırılması açısından önem arz ettiği gibi dairesel üretim dediğimiz bitkisel ve hayvansal üretimin birbirini destekler nitelikli olması açısından önem taşımakta."

        Gökçe, elde ettikleri ikinci yıl verilerinin analiz aşamasında olduğuna işaret ederek, özellikle biyokömür uygulamasının yapıldığı alanlarda verim artışı yaşandığını, hastalık, zararlı ve yabancı ot sayısında azalma gördüklerini, faydalı böcekler ve tozlayıcılar açısından pozitif etki gözlemlediklerini vurguladı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        2 günlük bebeğini öldürdüğü iddia edilen anneye beraat talebi!
        2 günlük bebeğini öldürdüğü iddia edilen anneye beraat talebi!
        Sanayinin şampiyonları belli oldu
        Sanayinin şampiyonları belli oldu
        Bebek'te iki gencin öldürüldüğü dehşet kamerada!
        Bebek'te iki gencin öldürüldüğü dehşet kamerada!
        Barry satışa çıkıyor... Dudak uçuklatan rakam!
        Barry satışa çıkıyor... Dudak uçuklatan rakam!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan F16 ve NATO mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan F16 ve NATO mesajı
        Eski kayınbirader sokakta öldürdü!
        Eski kayınbirader sokakta öldürdü!
        İsmail Kartal etkisi!
        İsmail Kartal etkisi!
        25 yıl hapis cezası verildi! Cep telefonu silah sayıldı!
        25 yıl hapis cezası verildi! Cep telefonu silah sayıldı!
        'Yanlış Onana' iddialarına cevap!
        'Yanlış Onana' iddialarına cevap!
        İşte Buruk'un 11'i
        İşte Buruk'un 11'i
        Ronaldo evlendi
        Ronaldo evlendi
        Rus kozmonot: Türkiye uzaydan çok güzel
        Rus kozmonot: Türkiye uzaydan çok güzel
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Son yolculuğuna uğurlandı
        20 yaşındaki genç can verdi! Öldüren manevra!
        20 yaşındaki genç can verdi! Öldüren manevra!
        'Yarım ev' görenleri hayrete düşürdü!
        'Yarım ev' görenleri hayrete düşürdü!
        İstanbul'da boş alanda kimyasal madde paniği!
        İstanbul'da boş alanda kimyasal madde paniği!
        İstanbul'da 'komşu servis' tehlikesi!
        İstanbul'da 'komşu servis' tehlikesi!
        BES'te birikimin yarısı çekme hakkı
        BES'te birikimin yarısı çekme hakkı
        Nike en büyük 22 Türk şirketine eşit
        Nike en büyük 22 Türk şirketine eşit
        Müjde! O hastalık nedeniyle sesinizi kaybetmeyebilirsiniz
        Müjde! O hastalık nedeniyle sesinizi kaybetmeyebilirsiniz

        Benzer Haberler

        Dijital oyunlardaki yabancı dil çocukların iletişimini olumsuz etkiliyor
        Dijital oyunlardaki yabancı dil çocukların iletişimini olumsuz etkiliyor
        Niğde'deki trafik kazasında 6 kişi yaralandı
        Niğde'deki trafik kazasında 6 kişi yaralandı
        Niğde'de Gastronomi Festivali 6 Ekim'de başlıyor
        Niğde'de Gastronomi Festivali 6 Ekim'de başlıyor
        Niğde Belediyesi Çocuk Tiyatrosu ekibi sahne alacak
        Niğde Belediyesi Çocuk Tiyatrosu ekibi sahne alacak
        Niğde'de iki otomobilin çarpıştığı kazada baba ile oğlunu ölüm ayırdı
        Niğde'de iki otomobilin çarpıştığı kazada baba ile oğlunu ölüm ayırdı
        Niğde'de iki otomobilin çarpıştığı kazada baba öldü, oğlu yaralandı
        Niğde'de iki otomobilin çarpıştığı kazada baba öldü, oğlu yaralandı