Dedesi ve babasının izinden giden gar müdürü, 33 yıldır yolculara hizmet veriyor

ABDULLAH ÖZKUL - Dedesi ve babasının izinden giderek Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryollarında (TCDD) çalışan Niğde Gar Müdürü Haluk Güzel, 33 yıldır yolculara hizmet veriyor.

Elazığ'ın Maden İstasyonu'ndaki lojmanda 1975'te dünyaya gelen Haluk Güzel, hareket memuru olan babasından etkilenerek, çocuk yaşlarda raylara ilgi duymaya başladı.

Dedesi de Demiryollarında çalışan Güzel, 1991'de demiryolu meslek lisesinden mezun olduktan sonra Yerköy Gar Müdürlüğünde hareket memuru olarak mesleğe adımını attı.

Görevini yaklaşık 33 yıldır ilk günkü aşkla yerine getiren Niğde Gar Müdürü Haluk Güzel'in izinden giden oğlu da Kütahya'da TCDD bünyesinde görev yapıyor.

Güzel, AA muhabirine, doğduğundan beri rayların içinde olduğunu söyledi.

Dedesinin de makinist olarak Demiryollarına hizmet ettiğini belirten Güzel, "Rahmetli babam Hazım Güzel, 1973 yılında dedemin sayesinde demiryollarında göreve başlamış. Dedemin zorlamasıyla olmuş. Dedem, 'annemi kendisine vermeyeceğini, Demiryollarında çalışmazsa da bu işin olmayacağını' söylemiş. O yüzden babam da mecburen Demiryollarında göreve başlamış. Babam, sonradan severek büyük bir aşkla 41 sene hizmet ettikten sonra 2015'te emekli oldu." diye konuştu.

Güzel, kendisinin de büyük bir sevgiyle TCDD'ye hizmet ettiğini söyledi.

Oğlu Hakan Güzel'in Kütahya'da TCDD Teknik AŞ'de sinyal bakım onarım işçisi olarak görev yaptığını dile getiren Güzel, onun da dedesi gibi makinist olmak istediğini ifade etti.

- "Fedakarlık isteyen bir meslek"

Güzel, dört nesildir TCDD'de çalıştıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Demiryollarında çalışmak çok meşakkatli. Kendinizden ödün vermeniz lazım. Fedakarlık isteyen bir meslek. Çok dikkat etmeniz gerekiyor. Hareket memurunun en küçük hatası, iki trenin çarpışmasına neden olabileceği için çok dikkat edilmesi gereken bir meslek. Öğretmenlerimiz, 'hareket memurları, Demiryolunun kurmayları' derdi. Biz de elimizden geldiğince çok dikkatli çalıştık. Allah'a çok şükür şimdiye kadar herhangi bir kazamız olmadı. 33'üncü senemizi tamamladık."

- Oğlunun hayali makinist olmak

TCDD'nin kendileri için çok ayrı yere sahip olduğunu vurgulayan Güzel, rayların arasında büyüdüğünü, vagonların içerisinde saklambaç oynadıklarını anlattı.

Haluk Güzel, o günlerin çok güzel olduğunu dile getirerek, şöyle konuştu:

"Sağlığımız el verdiği sürece Demiryollarına hizmet vermeyi düşünüyorum, çok seviyorum. Bu duyguları oğluma da aşıladığımı düşünüyorum. Onun da en büyük hayali makinist olmak. Şu an için meslek yüksekokulunda okuyor. İnşallah okulunu bitirince sınavlara girip makinist olmayı istiyor. O da 'yarın bir gün evlendikten sonra ben de çocuğumu demiryolcu yapacağım' der. 4 yaşında bir oğlum daha var, o da treni görünce hemen lojmanın balkonundan el sallar. Tren aşkı bir başka, demir yolu aşkı bir başka."