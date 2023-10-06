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        Niğde'de 895 bin makaron ele geçirildi

        Niğde'de 3 araçta 895 bin dolu makaron (filtreli sigara kağıdı) bulundu, 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2023 - 12:35 Güncelleme: 06.10.2023 - 13:11
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        Niğde'de 895 bin makaron ele geçirildi
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        Niğde'de 3 araçta 895 bin dolu makaron (filtreli sigara kağıdı) bulundu, 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 3 araçta 895 bin dolu makaron ele geçirdi.

        Gözaltına alınan 4 zanlı hakkında adli işlem başlatıldı.

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