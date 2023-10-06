Niğde'de 895 bin makaron ele geçirildi
Niğde'de 3 araçta 895 bin dolu makaron (filtreli sigara kağıdı) bulundu, 4 şüpheli gözaltına alındı.
Giriş: 06.10.2023 - 12:35 Güncelleme: 06.10.2023 - 13:11
Niğde'de 3 araçta 895 bin dolu makaron (filtreli sigara kağıdı) bulundu, 4 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 3 araçta 895 bin dolu makaron ele geçirdi.
Gözaltına alınan 4 zanlı hakkında adli işlem başlatıldı.