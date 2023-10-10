Niğde'de Kızıl Elma Yaşam Merkezi açılıyor

Niğde Belediyesince kadınlara özel yaptırılan Kızıl Elma Yaşam Merkezi hizmete girecek.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kadınlar için yapılan merkez, 09.00-21.45 saatleri arasında haftanın 6 günü açık olacak.

Merkeze gelenler, iki kadın eğitmen eşliğinde fitness, plates, step, aerobik gibi hizmetlerden yararlanacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Emrah Özdemir, kadınları spora teşvik etmeye çalıştıklarını belirterek, "Yeni spor salonumuz, kadınları spora teşvik etme ve sağlıklı yaşam konusunda farkındalık oluşturma çabalarımızın bir parçasıdır. Kadınlarımızı spora teşvik ederek hem fiziksel hem de psikolojik sağlıklarını olumlu yönde etkileyecek projeleri yapmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.