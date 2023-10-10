Niğde'de altyapı ve üstyapı çalışmaları sürüyor

Niğde Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, İlhanlı Mahallesi 95. Sokak'ta asfalt serimini tamamladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ekipler, 95. Sokak'taki altyapı ve üstyapı çalışmalarını tamamladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Emrah Özdemir, çalışmaların mahalle sakinlerine hayırlı olmasını dileyerek, "Gerçekleştirdiğimiz altyapı ve üstyapı çalışmalarını tamamladık. Yıllardır süren sorunları çözmek için yoğun bir şekilde çalıştık. Artık mahalle sakinlerimiz daha güvenli ve rahat şekilde ulaşım sağlayabilecekler. Belediye olarak, tüm mahallelerimizin altyapı ve üstyapı sorunlarını çözmek için çalışmalarımıza devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Öte yandan mahalle sakinleri, Başkan Özdemir ve belediye ekiplerine teşekkür etti.