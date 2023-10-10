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        Niğde'de hafif ticari araç devrildi, 2 kişi yaralandı

        Niğde'de hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.10.2023 - 18:31 Güncelleme: 10.10.2023 - 18:31
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        Niğde'de hafif ticari araç devrildi, 2 kişi yaralandı
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        Niğde'de hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

        D.R. idaresindeki 51 AN 980 plakalı hafif ticari araç, Çamardı-Bademdere kara yolu Bulduruş yokuşunda devrildi.

        İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada sürücü ile araçta bulunan bir kişi yaralandı.

        Yaralılar, ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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