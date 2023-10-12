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        AK Parti Niğde İl Başkanlığı'ndan Filistin açıklaması

        AK Parti Niğde İl Başkanı Mustafa Özdemir, Gazze Şeridi'ndeki ablukanın sonlandırılması ve Gazze halkının yaşam koşullarının iyileştirilmesi için uluslararası toplumun çabalarını artırması gerektiğini bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.10.2023 - 13:05 Güncelleme: 12.10.2023 - 13:30
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        AK Parti Niğde İl Başkanlığı'ndan Filistin açıklaması
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        AK Parti Niğde İl Başkanı Mustafa Özdemir, Gazze Şeridi'ndeki ablukanın sonlandırılması ve Gazze halkının yaşam koşullarının iyileştirilmesi için uluslararası toplumun çabalarını artırması gerektiğini bildirdi.

        Özdemir, parti binasında düzenlediği basın toplantısında, İsrail'in Gazze'ye uyguladığı ablukanın, uzun yıllardır devam eden bir insan hakları ihlali ve insani krizin sonucu oluştuğunu belirterek, Gazze halkının, yıllardır temel haklarından mahrum bırakıldığına ve yaşam koşullarının her geçen gün daha da kötüleştiğine dikkati çekti.

        Özdemir, İsrail ablukasındaki Gazze Şeridi'nde yaşayan insanların, temel ihtiyaçlara erişimlerinin sınırlandırıldığına, elektrik ve su kesintileri gibi ciddi sorunlarla karşı karşıya kaldıklarına işaret ederek, şunları kaydetti:

        "Gazze'de ibadethaneler, hastaneler, okullar, hepsi acımasızca vurulmaktadır. Gazze Şeridi'ndeki ablukanın sonlandırılması ve Gazze halkının yaşam koşullarının iyileştirilmesi için uluslararası toplumun çabalarını artırması gerekmektedir. Gazze halkı, barış ve adalet isteğiyle direnişini sürdürmektedir. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın da girişimleriyle uluslararası toplum, Gazze'deki insanların temel haklarına saygı gösterilmesi ve onların daha iyi bir geleceğe sahip olmaları için gereken adımları atmaya davet edilmektedir. 1967 sınırları temelinde bağımsız ve coğrafi bütünlüğe sahip, başkenti Doğu Kudüs olan bir Filistin devletinin hayata geçirilmesi gerekmektedir. Bu konuda geç kaldığımız her gün, maalesef bölgemiz çatışma, kan ve gözyaşı girdabından kurtulamayacaktır."

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