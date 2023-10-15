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        Cumhuriyetin 100'üncü yılı 100 dağcıyla Aladağlar'da kutlanacak

        ABDULLAH ÖZKUL - Niğde'de Cumhuriyetin kuruluşunun 100'üncü yılı kutlamaları kapsamında 100 dağcı, Aladağlar'ın 3 bin 723 rakımlı Emler zirvesine tırmanış yapacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.10.2023 - 11:13 Güncelleme: 15.10.2023 - 11:13
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        Cumhuriyetin 100'üncü yılı 100 dağcıyla Aladağlar'da kutlanacak
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        ABDULLAH ÖZKUL - Niğde'de Cumhuriyetin kuruluşunun 100'üncü yılı kutlamaları kapsamında 100 dağcı, Aladağlar'ın 3 bin 723 rakımlı Emler zirvesine tırmanış yapacak.

        Niğde Valisi Cahit Çelik, Cumhuriyetin kuruluşunun 100'üncü yılına özel 21-22 Ekim'de düzenlenecek etkinlikte, dağcıların konaklayacağı Çamardı ilçesindeki Aladağlar Milli Parkı'nda bulunan Sokullupınar Çadırlı kamp alanında incelemede bulundu.

        Çelik, AA muhabirine, Cumhuriyetin kuruluşunun 100'üncü yılını kutlamaya hazırlandıklarını söyledi.

        Bu kapsamda Aladağlar'da etkinlik düzenleyeceklerini belirten Çelik, "Burası bir milli park. Kayseri, Adana ve Niğde sınırlarını kapsıyor ama Aladağlar'ın en önemli çıkış noktaları Cımbar Vadisi, Emli Vadisi ve Sokullupınar kamp alanı, Niğde'nin Çamardı ilçesinde bulunuyor. Biz de Cumhuriyetimizin 100'üncü yılını coşkuyla kutlamak ve aynı zamanda Aladağlar'ı hem tanıtmak hem de dağların önemini vurgulamak açısından 100 dağcıyla etkinlik yapmayı düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

        Çelik, Aladağlar'ın dağcılık açısından Türkiye'nin en güzel ve en önemli yerlerinden olduğuna dikkati çekerek, 3 bin 700 metrenin üzerinde 7, 3 bin 500 metrenin üzerinde 42 ve 3 bin metrenin üzerinde 144 zirvesiyle dağcılık açısından çok farklı ve önemli rotalar barındırdığını vurguladı.

        Türkiye'nin en önemli dağcılarından Tunç Fındık'ın Aladağlar hakkındaki "Aladağlar'daki rotaları çıkan birisi dünyanın her bölgesindeki dağlara çok rahat bir şekilde tırmanabilir." sözünü anımsatan Çelik, şunları kaydetti:

        "Aladağlar, bu anlamda dağcıların mabedi diyebileceğiniz bir yer. Çok zengin bir bölge. Biz de 21-22 Ekim tarihlerinde 3 bin 723 rakımlı Emler zirvesine 100 dağcımızla tırmanış yapmak istiyoruz. Program kapsamında 21 Ekim'de il merkezimizdeki Atatürk büstüne çelenk sunacağız. 15 Temmuz şehidimiz Ömer Halisdemir'in kabrini ziyaret edeceğiz. Akabinde Sokullupınar'da kamp yapacağız. 22 Ekim sabahı saat 04.00'te çıkışa başlayacağız. Yaklaşık 6 saatlik yürüyüşten sonra zirvede olmayı planlıyoruz. 4 saatlik inişten sonra da programımızı bitireceğiz. Doğayı seven, dağları seven arkadaşlarımızı etkinliğimize katılmaya davet ediyoruz."

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