Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Niğde Haberleri

        Eski hükümlü devlet desteğiyle işini kurdu

        Niğde'de İŞKUR ve KOSGEB'den aldığı destekle çiğ köfte dükkanı açan eski hükümlü, aynı işi yapan babasının izinden gidiyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.10.2023 - 10:35 Güncelleme: 19.10.2023 - 10:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Eski hükümlü devlet desteğiyle işini kurdu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Niğde'de İŞKUR ve KOSGEB'den aldığı destekle çiğ köfte dükkanı açan eski hükümlü, aynı işi yapan babasının izinden gidiyor.

        Niğde Denetimli Serbestlik Müdürlüğündeki denetimini tamamlayan eski hükümlü A.N.U, engelli ve eski hükümlülere yönelik hibe desteğinden yararlanmak için Niğde Koruma Kurulu Başkanlığına başvurdu.

        Bor ilçesinde çiğ köfte dükkanı açmak için yaptığı başvurusu kabul edilen A.N.U, İŞKUR'dan 36, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığından (KOSGEB) 5 bin lira hibe desteği aldı.

        Yaklaşık 20 bin lira da kendisi sermaye koyan A.N.U, babasıyla aynı işi yapmaya başladı.

        Bor Kaymakamı Mehmet Yavuz, Niğde Cumhuriyet Başsavcısı Ufuk Mustafa Süren, Bor Belediye Başkanı Serkan Baran, Bor Cumhuriyet Başsavcısı Cihat Yılmaz, Niğde Denetimli Serbestlik Müdürü Haydar Demir'in katılımıyla iş yerini açan A.N.U, AA muhabirine, böyle bir imkanı sunduğu için yetkililere teşekkür etti.

        Devlet desteğiyle kendisine iş yeri açtığını belirten A.N.U, "Şimdi beladan, kötü şeylerden, kötü arkadaşlardan uzak duruyorum. Babam çiğ köfteciydi, babamın yanında çalışıyordum. Bildiğim bir işti. İnsanın özgürlüğünün kısıtlaması kadar kötü bir şey yok. Herkes suç işledim diye kendini soyutlamasına gerek yok. Devlet yanımızda, bize iş imkanı sunuyor. Bundan sonra elimden geleni yapmaya çalışacağım, geleceğe umutla bakıyorum." ifadelerini kullandı.

        A.N.U'nun babası Nedim U. ise oğluna kötü alışkanlıklarından uzak durması için sorumluluk vermek istediklerini, bu konuda da devletin kendilerine yardımcı olduğunu dile getirdi.

        Kendisinin de aynı işi yaptığını, oğlunun da annesiyle işini yürüttüğünü belirten Nedim U, şunları kaydetti:

        "Fiyatlarımız uygun, öğrencilere hitap ediyoruz. Mahalle halkı benimsedi, artık gelen gidenimiz var. İşlerimiz çok şükür iyi. Öğrenciler de benimsedi, çoğu öğrenci geliyor. Devletin desteği tabii oldu. İlk etapta duyduk, sonra başvurumuz kabul edildi. Devletimize teşekkür ederiz. Açılışta da sağ olsun tüm protokol buradaydı, hepsi yardımcı oldu."

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        İsrail Lübnan sınırında Hizbullah'a ait hedefleri vurdu
        İsrail Lübnan sınırında Hizbullah'a ait hedefleri vurdu
        Gazze'deki saldırıya dünya çapında protesto!
        Gazze'deki saldırıya dünya çapında protesto!
        ABD Dışişleri Bakanlığı'nda İsrail istifası
        ABD Dışişleri Bakanlığı'nda İsrail istifası
        Bu vahşeti durdurun II
        Bu vahşeti durdurun II
        Çatışmalar sürüyor: "İsrail saldırıdan sorumlu değil"
        Çatışmalar sürüyor: "İsrail saldırıdan sorumlu değil"
        14 bin çalışanını işten çıkaracak
        14 bin çalışanını işten çıkaracak
        'Rocky'nin kayınçosu hayatını kaybetti
        'Rocky'nin kayınçosu hayatını kaybetti
        Gram altında yeni rekor
        Gram altında yeni rekor
        14 yılın en düşük seviyesi... Prof. Dr. Doğan Yaşar'dan İzmir için kritik uyarı!
        14 yılın en düşük seviyesi... Prof. Dr. Doğan Yaşar'dan İzmir için kritik uyarı!
        Bacağında unutulan bez parçasıyla 16 yıl yaşadı
        Bacağında unutulan bez parçasıyla 16 yıl yaşadı
        Antalya-Mersin kıyılarında keşfedildi
        Antalya-Mersin kıyılarında keşfedildi
        "Hamile değilim"
        "Hamile değilim"
        Bakan Yerlikaya açıkladı: 74 ilde 2 bin 368 gözaltı!
        Bakan Yerlikaya açıkladı: 74 ilde 2 bin 368 gözaltı!
        "Onları kandırdığımı düşündüler"
        "Onları kandırdığımı düşündüler"
        Sevgilisini boğmaya çalıştı! 3 kişiyi vurdu! Yardım edeni öldürdü!
        Sevgilisini boğmaya çalıştı! 3 kişiyi vurdu! Yardım edeni öldürdü!
        "Pes" dedirten olay! Taksiciyi öldürdü! Bıçağı emanete verdi!
        "Pes" dedirten olay! Taksiciyi öldürdü! Bıçağı emanete verdi!
        Belçika'ya anıtı dikilecek
        Belçika'ya anıtı dikilecek
        Memurun fazla mesai ücretine zam
        Memurun fazla mesai ücretine zam
        Bu bölgeler için sağanak yağmur uyarısı! Sel ve su baskını alarmı
        Bu bölgeler için sağanak yağmur uyarısı! Sel ve su baskını alarmı
        Microsoft'un yeni yapay zeka asistanı sizin yerinize toplantılara girebilecek
        Microsoft'un yeni yapay zeka asistanı sizin yerinize toplantılara girebilecek

        Benzer Haberler

        Niğde Belediye başkanı Özdemir, İsrail'in saldırılarını kınadı
        Niğde Belediye başkanı Özdemir, İsrail'in saldırılarını kınadı
        Niğde'de 136 suç aydınlatıldı, 189 şüpheli yakalandı
        Niğde'de 136 suç aydınlatıldı, 189 şüpheli yakalandı
        Niğde'de 995 bin makaron ele geçirildi
        Niğde'de 995 bin makaron ele geçirildi
        Niğde'de İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı
        Niğde'de İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı
        Niğde'de ritim ve halk oyunları kursunun başvuruları devam ediyor
        Niğde'de ritim ve halk oyunları kursunun başvuruları devam ediyor
        Niğde'de 6. Kitap Fuarı 27 Ekim-5 Kasım tarihlerinde düzenlenecek
        Niğde'de 6. Kitap Fuarı 27 Ekim-5 Kasım tarihlerinde düzenlenecek