Eski hükümlü devlet desteğiyle işini kurdu

Niğde'de İŞKUR ve KOSGEB'den aldığı destekle çiğ köfte dükkanı açan eski hükümlü, aynı işi yapan babasının izinden gidiyor.

Niğde Denetimli Serbestlik Müdürlüğündeki denetimini tamamlayan eski hükümlü A.N.U, engelli ve eski hükümlülere yönelik hibe desteğinden yararlanmak için Niğde Koruma Kurulu Başkanlığına başvurdu.

Bor ilçesinde çiğ köfte dükkanı açmak için yaptığı başvurusu kabul edilen A.N.U, İŞKUR'dan 36, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığından (KOSGEB) 5 bin lira hibe desteği aldı.

Yaklaşık 20 bin lira da kendisi sermaye koyan A.N.U, babasıyla aynı işi yapmaya başladı.

Bor Kaymakamı Mehmet Yavuz, Niğde Cumhuriyet Başsavcısı Ufuk Mustafa Süren, Bor Belediye Başkanı Serkan Baran, Bor Cumhuriyet Başsavcısı Cihat Yılmaz, Niğde Denetimli Serbestlik Müdürü Haydar Demir'in katılımıyla iş yerini açan A.N.U, AA muhabirine, böyle bir imkanı sunduğu için yetkililere teşekkür etti.

Devlet desteğiyle kendisine iş yeri açtığını belirten A.N.U, "Şimdi beladan, kötü şeylerden, kötü arkadaşlardan uzak duruyorum. Babam çiğ köfteciydi, babamın yanında çalışıyordum. Bildiğim bir işti. İnsanın özgürlüğünün kısıtlaması kadar kötü bir şey yok. Herkes suç işledim diye kendini soyutlamasına gerek yok. Devlet yanımızda, bize iş imkanı sunuyor. Bundan sonra elimden geleni yapmaya çalışacağım, geleceğe umutla bakıyorum." ifadelerini kullandı.

A.N.U'nun babası Nedim U. ise oğluna kötü alışkanlıklarından uzak durması için sorumluluk vermek istediklerini, bu konuda da devletin kendilerine yardımcı olduğunu dile getirdi.

Kendisinin de aynı işi yaptığını, oğlunun da annesiyle işini yürüttüğünü belirten Nedim U, şunları kaydetti:

"Fiyatlarımız uygun, öğrencilere hitap ediyoruz. Mahalle halkı benimsedi, artık gelen gidenimiz var. İşlerimiz çok şükür iyi. Öğrenciler de benimsedi, çoğu öğrenci geliyor. Devletin desteği tabii oldu. İlk etapta duyduk, sonra başvurumuz kabul edildi. Devletimize teşekkür ederiz. Açılışta da sağ olsun tüm protokol buradaydı, hepsi yardımcı oldu."