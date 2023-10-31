Niğde 6. Kitap Fuarı imza günü ve söyleşilerle devam ediyor Niğde Belediyesi tarafından 120'nin üzerinde yayınevinin katıldığı 6. Kitap Fuarı, yazarların imza günü ve söyleşileriyle devam ediyor.

Niğde Belediyesi tarafından 120'nin üzerinde yayınevinin katıldığı 6. Kitap Fuarı, yazarların imza günü ve söyleşileriyle devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Meydanı yanındaki alanda 27 Ekim'de açılan fuarda, yazar, şair ve edebiyatçılar sevenleriyle bir araya geldi

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Emrah Özdemir, kitap fuarıyla okuma alışkanlığının yaygınlaşmasına ve kitapların daha geniş kitlelere ulaşmasına katkı sağlamayı amaçladıklarını belirtti.

Fuara, Niğdelilerin ilgisi gösterdiğini ve ziyaretçi sayısının her geçen yıl arttığını anlatan Özdemir, "Pazar günü sona erecek fuara, 120 yayınevi ve 51 yazar katılırken, 19 yazarın imza ve söyleşi programı olacak." ifadesini kullandı.