Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Niğde Haberleri

        Niğde 6. Kitap Fuarı imza günü ve söyleşilerle devam ediyor

        Niğde Belediyesi tarafından 120'nin üzerinde yayınevinin katıldığı 6. Kitap Fuarı, yazarların imza günü ve söyleşileriyle devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2023 - 17:24 Güncelleme: 31.10.2023 - 17:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        Niğde 6. Kitap Fuarı imza günü ve söyleşilerle devam ediyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Niğde Belediyesi tarafından 120'nin üzerinde yayınevinin katıldığı 6. Kitap Fuarı, yazarların imza günü ve söyleşileriyle devam ediyor.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Meydanı yanındaki alanda 27 Ekim'de açılan fuarda, yazar, şair ve edebiyatçılar sevenleriyle bir araya geldi

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Emrah Özdemir, kitap fuarıyla okuma alışkanlığının yaygınlaşmasına ve kitapların daha geniş kitlelere ulaşmasına katkı sağlamayı amaçladıklarını belirtti.

        Fuara, Niğdelilerin ilgisi gösterdiğini ve ziyaretçi sayısının her geçen yıl arttığını anlatan Özdemir, "Pazar günü sona erecek fuara, 120 yayınevi ve 51 yazar katılırken, 19 yazarın imza ve söyleşi programı olacak." ifadesini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        İsrail mülteci kampını vurdu
        İsrail mülteci kampını vurdu
        İsrail ordusu Gazze sokaklarında
        İsrail ordusu Gazze sokaklarında
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Bungalov faciasında soruşturmanın genişletilmesi talebi!
        Bungalov faciasında soruşturmanın genişletilmesi talebi!
        Beton mikseri park halindeki araçların üzerine düştü!
        Beton mikseri park halindeki araçların üzerine düştü!
        Kabine toplantısı başladı! Gündemde ekonomi ve dış politika var
        Kabine toplantısı başladı! Gündemde ekonomi ve dış politika var
        100. yılda 100'e koşuyoruz!
        100. yılda 100'e koşuyoruz!
        Devrilen TIR'ın sürücüsü viyadükten düştü! Feci ölüm!
        Devrilen TIR'ın sürücüsü viyadükten düştü! Feci ölüm!
        12 bin kilometrelik aşk
        12 bin kilometrelik aşk
        Seçim sürecinde 6 kritik maç...
        Seçim sürecinde 6 kritik maç...
        Kız kardeşini, eniştesini, yeğenini öldürdü! Aile katliamı: 3 ölü!
        Kız kardeşini, eniştesini, yeğenini öldürdü! Aile katliamı: 3 ölü!
        Süper Lig'de şampiyonluk oranları açıklandı!
        Süper Lig'de şampiyonluk oranları açıklandı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Türk boylarının 111 yıllık fotoğrafları!
        Türk boylarının 111 yıllık fotoğrafları!
        Londra'da Cumhuriyet'e yakışır muhteşem balo
        Londra'da Cumhuriyet'e yakışır muhteşem balo
        ABD'de silahlı saldırganın ailesi önceden uyarıda bulunmuş
        ABD'de silahlı saldırganın ailesi önceden uyarıda bulunmuş
        Madeni 5 TL tedavüle girdi
        Madeni 5 TL tedavüle girdi
        "Oyuncular sınıfı geçti"
        "Oyuncular sınıfı geçti"
        Hazal Kaya beraat etti
        Hazal Kaya beraat etti
        Altın para ve külçe alımlarında rekor
        Altın para ve külçe alımlarında rekor

        Benzer Haberler

        Niğde İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı yapıldı
        Niğde İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı yapıldı
        Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinde atıklar ekonomiye kazandırılıyor
        Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinde atıklar ekonomiye kazandırılıyor
        Niğde'de 3. Özel Güvenlik Sektörü Öğrenci Buluşması gerçekleştirildi
        Niğde'de 3. Özel Güvenlik Sektörü Öğrenci Buluşması gerçekleştirildi
        Devlet Resim ve Heykel Yarışması'nda Doç. Dr. Şemsi Altaş'a ödül
        Devlet Resim ve Heykel Yarışması'nda Doç. Dr. Şemsi Altaş'a ödül
        Niğde, "Yılın Turizmde En İyi Çıkış Yapan İli" ödülünü aldı
        Niğde, "Yılın Turizmde En İyi Çıkış Yapan İli" ödülünü aldı
        Niğde'de 5 milyon dolu makaron ele geçirildi
        Niğde'de 5 milyon dolu makaron ele geçirildi