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        Niğde'de İHH üyeleri İncirlik Üssü'ne gitmek için yola çıktı

        İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı öncülüğünde Filistin'e destek amacıyla oluşturulan araç konvoyu, Adana'daki İncirlik Üssü'ne gitmek üzere Niğde'den yola çıktı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2023 - 10:32 Güncelleme: 05.11.2023 - 10:44
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        Niğde'de İHH üyeleri İncirlik Üssü'ne gitmek için yola çıktı
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        İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı öncülüğünde Filistin'e destek amacıyla oluşturulan araç konvoyu, Adana'daki İncirlik Üssü'ne gitmek üzere Niğde'den yola çıktı.

        İlhanlı Mahallesi'ndeki semt pazarında bir araya gelen İHH üyeleri, İsrail'in Gazze'ye saldırılarına tepki gösterdi.

        Niğde İHH İnsani Yardım Derneği Başkanı Şaban Koç, burada yaptığı açıklamada, İsrail'in Filistin'e karşı gerçekleştirdiği saldırıları protesto etmek ve Filistin halkının yanında olduklarını göstermek için İncirlik Üssü'ne gideceklerini söyledi.

        Niğde'den 75 araç ve yaklaşık 350 gönüllüyle yola çıkacaklarını belirten Koç, "Kutlu ve hayırlı bir yolculuk olacağına inanıyoruz. İnşallah buraya katılanların gayreti ve katılamayan Müslüman kardeşlerimizin de duasıyla en kısa sürede Filistinli kardeşlerimiz için hayırla sonuçlanacak bir neticeyle karşılaşacağımıza inanıyoruz." diye konuştu.

        Açıklamanın ardından dualar eşliğinde araçlar İncirlik Üssü'ne gitmek üzere hareket etti.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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