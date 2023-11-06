Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Niğde Haberleri

        Şehit Piyade Sözleşmeli Er Onur Özbek, Niğde'de son yolculuğuna uğurlandı

        Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde silah kazası sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Onur Özbek'in cenazesi, memleketi Niğde'de toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2023 - 13:44 Güncelleme: 06.11.2023 - 13:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şehit Piyade Sözleşmeli Er Onur Özbek, Niğde'de son yolculuğuna uğurlandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde silah kazası sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Onur Özbek'in cenazesi, memleketi Niğde'de toprağa verildi.

        Şehit Özbek'in naaşı, Kilis'te düzenlenen törenin ardından memleketi Niğde'ye gönderildi.

        Helallik alınmak üzere Yıldıztepe beldesindeki babaevine götürülen şehidin naaşı, ardından cenaze töreninin düzenleneceği Yıldıztepe Belediyesi önüne getirildi.

        Özbek'in yakınları, burada taziyeleri kabul etti. Bekar ve 5 kardeşi olan 25 yaşındaki şehidin, annesi Şerife ve babası Mustafa Özbek'i ise yakınları teskin etti.

        Öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından şehidin cenazesi, Yıldıztepe Yukarı Mezarlığı'nda defnedildi.

        Törene şehidin ailesi ve yakınları ile Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Durmuş Ünüvar, Niğde Valisi Cahit Çelik, MHP Niğde Milletvekili Cumali İnce, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Cem Garipoğlu'nun babasından flaş başvuru!
        Cem Garipoğlu'nun babasından flaş başvuru!
        'Filistinli cesur kız' Temimi gözaltına alındı
        'Filistinli cesur kız' Temimi gözaltına alındı
        Tartışma 'Pompalı'yla bitti! Kanlı kavga!
        Tartışma 'Pompalı'yla bitti! Kanlı kavga!
        Kuraklığın vurduğu Bodrum'da 'su kuyusu' uyarısı!
        Kuraklığın vurduğu Bodrum'da 'su kuyusu' uyarısı!
        Arda kulübede, Real Madrid berabere!
        Arda kulübede, Real Madrid berabere!
        Dilan ve Engin Polat operasyonunda flaş gelişme!
        Dilan ve Engin Polat operasyonunda flaş gelişme!
        Evinin altında keşfetti... En az 2 bin yıllık!
        Evinin altında keşfetti... En az 2 bin yıllık!
        Obama: Kimsenin eli temiz değil
        Obama: Kimsenin eli temiz değil
        Kilise pastörüne tokat atan saldırganın ifadesi şoke etti!
        Kilise pastörüne tokat atan saldırganın ifadesi şoke etti!
        Salih Uçan'ın pozisyonu penaltı mı?
        Salih Uçan'ın pozisyonu penaltı mı?
        "Hepsini kadro dışı bırakın"
        "Hepsini kadro dışı bırakın"
        Endişelendiren açıklama: Deniz suyu hâlâ çok sıcak!
        Endişelendiren açıklama: Deniz suyu hâlâ çok sıcak!
        4 yıl sonra görüntülendi
        4 yıl sonra görüntülendi
        Tesla'nın Çinli rakibi Türkiye'ye geldi
        Tesla'nın Çinli rakibi Türkiye'ye geldi
        CHP'de, PM ve YDK belli oluyor! İşte son durum
        CHP'de, PM ve YDK belli oluyor! İşte son durum
        Olay adam konuştu!
        Olay adam konuştu!
        Eski Knesset Başkanı'na göre savaşın bitmesi vakit alacak. İsrail toplumu ise bir volkan gibi patlayacak.
        Eski Knesset Başkanı'na göre savaşın bitmesi vakit alacak. İsrail toplumu ise bir volkan gibi patlayacak.
        Gazze'ye gece boyu yoğun saldırı!
        Gazze'ye gece boyu yoğun saldırı!
        Ekimde ihracat rekoru
        Ekimde ihracat rekoru
        Türkiye emeğe hakkını vermeden büyüyor
        Türkiye emeğe hakkını vermeden büyüyor

        Benzer Haberler

        Şehit Piyade Sözleşmeli Er Özbek, son yolculuğuna uğurlandı
        Şehit Piyade Sözleşmeli Er Özbek, son yolculuğuna uğurlandı
        Şehit Piyade Sözleşmeli Er Onur Özbek'in ailesine acı haber verildi
        Şehit Piyade Sözleşmeli Er Onur Özbek'in ailesine acı haber verildi
        Niğde'ye şehit ateşi düştü
        Niğde'ye şehit ateşi düştü
        Niğde'de ava gittiği arkadaşının tüfeği kazara ateş alan kişi öldü
        Niğde'de ava gittiği arkadaşının tüfeği kazara ateş alan kişi öldü
        Niğde'de İHH üyeleri İncirlik Üssü'ne gitmek için yola çıktı
        Niğde'de İHH üyeleri İncirlik Üssü'ne gitmek için yola çıktı
        Bor Belediyesince ilçeye sinema salonu kazandırıldı
        Bor Belediyesince ilçeye sinema salonu kazandırıldı