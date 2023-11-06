Şehit Piyade Sözleşmeli Er Onur Özbek, Niğde'de son yolculuğuna uğurlandı Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde silah kazası sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Onur Özbek'in cenazesi, memleketi Niğde'de toprağa verildi.

Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde silah kazası sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Onur Özbek'in cenazesi, memleketi Niğde'de toprağa verildi.

Şehit Özbek'in naaşı, Kilis'te düzenlenen törenin ardından memleketi Niğde'ye gönderildi.

Helallik alınmak üzere Yıldıztepe beldesindeki babaevine götürülen şehidin naaşı, ardından cenaze töreninin düzenleneceği Yıldıztepe Belediyesi önüne getirildi.

Özbek'in yakınları, burada taziyeleri kabul etti. Bekar ve 5 kardeşi olan 25 yaşındaki şehidin, annesi Şerife ve babası Mustafa Özbek'i ise yakınları teskin etti.

Öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından şehidin cenazesi, Yıldıztepe Yukarı Mezarlığı'nda defnedildi.

Törene şehidin ailesi ve yakınları ile Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Durmuş Ünüvar, Niğde Valisi Cahit Çelik, MHP Niğde Milletvekili Cumali İnce, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı.