Niğde'de ekimde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 17 zanlı tutuklandı

Niğde'de ekim ayında düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 59 zanlıdan 17'si tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin uyuşturucu satıcılarına ve kullanıcılarına yönelik çalışmaları devam ediyor.

Ekipler, ekim ayında düzenlediği operasyonlarda 59 zanlıyı yakaladı.

Şüphelilerle birlikte 1393 uyuşturucu hap, 773 gram kokain, 57 gram eroin, 1 kilo 158 gram bonzai, 336 gram metamfetamin, 175 gram esrar, 973 sentetik uyuşturucu hap ve 2 hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden 17'si çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Diğerleri hakkında adli işlem yapıldı.