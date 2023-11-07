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        "Cumhuriyet'in 100. Yılında Niğde'de 100 Lezzet" sergisi açıldı

        Niğde Belediyesi, Turizm ve Gastronomi Profesyonelleri Derneği (TURİGAP) ve Slow Food Niğde işbirliğinde "Cumhuriyet'in 100. Yılında Niğde'de 100 Lezzet" sergisi açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2023 - 14:06 Güncelleme: 07.11.2023 - 14:23
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        "Cumhuriyet'in 100. Yılında Niğde'de 100 Lezzet" sergisi açıldı
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        Niğde Belediyesi, Turizm ve Gastronomi Profesyonelleri Derneği (TURİGAP) ve Slow Food Niğde işbirliğinde "Cumhuriyet'in 100. Yılında Niğde'de 100 Lezzet" sergisi açıldı.

        Cumhuriyet'in kuruluşunun 100'üncü yılı etkinlikleri kapsamında Niğde Belediye Sanat Galerisi'ndeki sergide, Niğde yöresine ait 100 çeşit yemek, geleneksel yöntemlerle pişirilerek ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

        Vali Cahit Çelik, açılışta yaptığı konuşmada, Cumhuriyet'in kuruluşunun 100'üncü yılına özel birçok etkinlik düzenlediklerini söyledi.

        Bu kapsamda, Niğde'nin yöresel lezzetlerini de tanıtacaklarını belirten Çelik, şunları kaydetti:

        "Niğde, çok kadim bir şehir ve zengin bir tarihe sahip. 10 bin yılın üzerinde bir tarihe sahibiz. Burası Anadolu'nun Doğu Akdeniz'le bağlantı noktası olunca tarihi süreç içerisinde çok aktif bir yer olmuş. Tarihi olarak zengin bir bölge ve bu zenginlik aynı zamanda yemek kültürüne de yansımış. Bundan sonraki süreçte Niğde'mizin de hem ulusal hem de uluslararası UNESCO listesinde olması konusunda Valilik olarak üzerimize düşen her türlü gayreti göstereceğiz."

        Belediye Başkanı Emrah Özdemir ise Niğde'de farklı bir organizasyon düzenlediklerine dikkati çekti.

        Niğde'nin gastronomide çok hızlı yol katettiğini aktaran Özdemir, "Bugüne kadar unutulmuş ve eksik kalmış çok büyük değerlerimiz vardı. Geçmişi 10 binlerce yıl öncesine dayanan şehrimizde maalesef gastronomi de dahil birçok değerimizin yeni farkına vardık. Valimizin liderliğinde bu unutulmuş ve aslında biraz da geç kaldığımız işleri çok daha hızlı bir şekilde toparlayıp Niğde'mizi öncelikle bölgemizde ve ülkemizde sonrasında da dünyada bir marka haline getirecek işlere imza atıyoruz." ifadelerini kullandı.

        TURİGAP Niğde Şube Başkanı Bahar Şahiner Öke de Slow Food Niğde ve TURİGAP için yöresel yemeklerin yöresel tekniklerle üretilmesinin çok önemli olduğuna dikkati çekerek, şunları aktardı:

        "100 çeşit yemeğimizi, dernek üyelerimizle anneanne ve babaannelerimizden gelen tariflere uygun olarak evlerde yaptık. Yöresel ürünlerin yöresel çiftçilerle üretilmesi, aynı zamanda yöresel yemeklerin de yöresel pişirme teknikleriyle sofralara sunulması gelecek kuşaklara aktarılabilecek en büyük kültür."

        Konuşmaların ardından katılımcılar sergiyi gezdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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