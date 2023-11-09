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        Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu'dan "10 Kasım" mesajı

        Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.11.2023 - 16:13 Güncelleme: 09.11.2023 - 16:13
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        Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu'dan "10 Kasım" mesajı
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        Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Uslu, mesajında, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve çağdaş Türkiye'nin mimarı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, ebediyete irtihalinin 85. yıl dönümünde özlem, saygı ve minnetle andıklarını belirtti.

        Kazanılan bağımsızlık zaferinin ardından kurulan Cumhuriyet'in ülke ve millet adına hayati önem taşıdığını aktaran Uslu, şunları kaydetti:

        "Milletimize bağımsızlık ve egemenlik duygularını büyük bir mücadeleyle hissettiren ve emperyalist güçlere karşı verdiği kararlı mücadeleyle tüm dünya milletlerine de ilham kaynağı olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının izinde durmadan çalışmaya devam edecek ve ülkemizin yükseldiği çağdaş medeniyetler seviyesinde ilelebet kalması için yükseköğretim ve bilim kurumu olarak katkı vermeyi sürdüreceğiz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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