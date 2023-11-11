İç Anadolu'da "Milli Ağaçlandırma Günü" kapsamında fidan dikildi

Milli Ağaçlandırma Günü etkinlikleri kapsamında Niğde, Kırıkkale, Sivas, Nevşehir, Kırşehir ve Yozgat'ta fidan dikildi.

Niğde'de Vali Cahit Çelik, Hıdırlık mevkisindeki etkinlikte, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında kentte 100 bin fidanı toprakla buluşturacaklarını söyledi.

Niğde'nin yüz ölçümünün yaklaşık yüzde 9'unun orman olduğunu belirten Çelik, "Cumhuriyet'imizin 100. yılı vesilesiyle biz de 100 bin fidanı toprakla buluşturmak istedik. Ormanlar sadece oksijen deposu değil, aynı zamanda rekreasyon alanı oldu. Hayvanlar için güzel bir habitat oluşturuyor. Bir ağaç diktiğimiz zaman sadece bir nefes vermiyoruz. Aynı zamanda geleceğe, hayvanlara güzel bir yaşama alanı oluşturuyoruz." dedi.

Belediye Başkanı Emrah Özdemir de Cumhuriyet'in 100. yılında 100 bin fidanı toprakla buluşturmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Vali Çelik ve Başkan Özdemir, il protokolü ve öğrencilerle fidanları toprakla buluşturarak, can suyu verdi.

- Kırıkkale

Kırıkkale'de Vali Mehmet Makas, Orman İşletme Müdürlüğü Yerleşkesi'nde düzenlenen etkinlikte, bir taraftan Cumhuriyet'in 100. yılını, bir taraftan da Türkiye Yüzyılı'nı, Türk'ün çağının başlangıcını kutladıklarını söyledi.

Bu sene özel bir Milli Ağaçlandırma Günü kutladıklarını belirten Makas, "Çünkü kuracağımız ormanların her biri, 'Yüzüncü Yıl Cumhuriyet Ormanları' ismini alacak. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi Cumhuriyet ilelebet payidar kalacak. Bugün inşallah 2 bin fidanımızı toprakla buluşturuyoruz." diye konuştu.

Orman İşletme Müdürü Atilla Yılmaz da il genelinde 2 bin fidanın toprakla buluşturulduğunu, yıl sonuna kadar da yaklaşık 800 bin fidanın dikileceğini kaydetti.

Konuşmaların ardından Vali Makas, AK Parti Kırıkkale Milletvekili Mustafa Kaplan, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Ali Durmuş, protokol üyeleri, siyasi parti temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar fidan dikerek can suyu verdi.

- Sivas

Sivas'ta Karşıyaka Mahallesi Serpincik Göleti ağaçlandırma sahasına ve il genelinde 18 lokasyona 30 bin fidan dikildi.

Vali Yardımcısı İlhami Doğan, etkinlikte yaptığı konuşmada, "Ağaçlandırma hususunu bireysel hatta kurumsal bir mesele olmaktan çok öteye taşıyarak bunu bir milli mesele olarak gören, 11 Kasım'ı Milli Ağaçlandırma Günü ilan edip ülkemize önemli bir vizyon daha kazandıran Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı arz ediyorum." dedi.

Doğan, Sivas İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Muhammet Sevinç, Sivas Orman İşletme Müdürü Sefa Doğan, AK Parti İl Başkanı Yusuf Tanrıverdi, İl Genel Meclisi Başkanı Hakan Akkaş, daire müdürleri, öğrenciler ve vatandaşlar fidanları toprakla buluşturdu.

- Nevşehir

Nevşehir'de Vali Ali Fidan, merkeze bağlı Göre beldesi Çayırlı mevkisinde düzenlenen törende, il genelinde 8 alanda "Cumhuriyet Ormanı" oluşturulduğunu belirtti.

Göre beldesinin yanı sıra tüm ilçelerde eş zamanlı fidan dikim etkinliği yapıldığını kaydeden Fidan, "Göre Çayırlık mevkisinde 45 dönüm alanda 3 bin sedir ve karaçam fidanını toprakla buluşturuyoruz. İlçelerimizle birlikte 24 bin fidan dikiyoruz. Böylece Cumhuriyetimizin 100'ncü yılında hem geleceğimize hem de Cumhuriyetimize nefes olacak fidanlar toprakla buluşuyor." diye konuştu.

Etkinlikte, Vali Fidan, Nevşehir Belediye Başkanı Mehmet Savran, vatandaşlar ve öğrencilerle fidan dikip can suyu verdi.

- Kırşehir

Kırşehir'de Vali Hüdayar Mete Buhara, Boztepe kara yolu 3. kilometredeki alanda düzenlenen programda, bölgede orman varlığının arttığını, çeşitli orman meyvesi ve ağaçların her geçen gün büyüdüğünü aktardı.

Büyük gayretle yapılan ağaçlandırmaların kentte görünür hal aldığını vurgulayan Buhara, "Bizlere düşen, ağaçlandırma çalışmalarını arttırmaktır. Gençlerimiz, çocuklarımız ve hemşehrilerimizle fidanları toprakla buluşturmak çok değerlidir, bunu her zaman sürdürmeliyiz." dedi.

Kırşehir Orman İşletme Müdürü Alper Çimen de ağaçlandırma çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Konuşmaların ardından "Geleceğe Nefes, Cumhuriyet'e Nefes" temasıyla 100. Yıl Cumhuriyet Ormanı'na fidan dikildi.

- Yozgat

Yozgat'ta Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında, 2022'de Pençe Kilit Operasyonu'nda şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Halil İbrahim Yiğit adına hatıra ormanı oluşturuldu.

Türkmen Araplı köyünde gerçekleştirilen etkinlikte Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, gazetecilere, Milli Ağaçlandırma Günü'nde kent genelinde 40 bin fidanın toprakla buluşturulduğunu söyledi.

Gelece nefes olmak için şehit Halil İbrahim Yiğit adına hatıra ormanı oluşturulduğunu aktaran Özkan, Yozgat'ta bu yıl 1 milyon fidanın dikileceğini ifade etti.