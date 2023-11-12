Esnek zeminlere uygulanabilen yüksek verimli güneş pili üretildi

ABDULLAH ÖZKUL - Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinde geliştirilen, esnek zeminlere uygulanabilen ince film güneş pillerinin verimliliği, nano boyutta sentezlenen grafen filmle yaklaşık yüzde 30 artırıldı.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Ali Olğar, AA muhabirine, 3 yıldır üniversite bünyesindeki Merkezi Araştırma Laboratuvarı Nanoteknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde ince film güneş pilleri üzerine çalıştıklarını söyledi.

TÜBİTAK tarafından desteklenen proje kapsamında, iki boyutlu nano malzemeleri ince film güneş pillerine uygulayarak hücre verimini artırmaya çalıştıklarını belirten Olğar, üniversitenin yerli imkanlarıyla katkılı ve katkısız formda grafen ürettiklerini, nano boyuttaki bu yapıları CZTS olarak isimlendirilen bakır, çinko, kalay ve sülfürden oluşan ince film tabanlı güneş pillerine uygulamayı başardıklarını anlattı.

Olğar, bu sayede enerji verimini yaklaşık yüzde 30 artırdıklarına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Dışarıda gördüğümüz güneş pilleri genellikle silisyum tabanlı olup, bunların silisyum altlık (wafer) kalınlığı yaklaşık 200 mikron. Bizim ürettiğimiz ince film güneş pilleri ise yaklaşık 100 kat daha ince yani 1-2 mikron. Dolayısıyla bir malzemenin kalınlığını azalttığınız ve nano boyuta indirgediğiniz zaman o malzeme bambaşka özellikler sergilemektedir. İnce film formundaki bu malzemeler, gelen güneş ışığını soğurabiliyor ve yüksek hücre verimine sahip olabiliyor. Dolayısıyla silisyum tabanlı güneş pillerinden farklı olarak hem daha düşük kalınlıkta yapılabiliyor hem de bakır, çinko, kalay, sülfür gibi elementler, doğada bolca bulunduğu için maliyeti daha da düşük hale getirebiliyor."

Normalde geleneksel ince film güneş pillerinin cam gibi katı altlıklar üzerine üretildiğine işaret eden Olğar, şöyle konuştu:

"İnce film güneş pillerini cazip kılan diğer bir özellikse esnek altlıklar üzerine uygulanabiliyor olması. Çanta, giysi gibi tekstil ve buna benzer alanlara entegrasyonu yapılıyor, uygulama alanları da çeşitlilik kazanıyor. Yaptığımız ince film güneş pilleri AR-GE boyutundadır ancak bunların endüstriyel boyuta taşınması ve daha yüksek boyutta üretilme potansiyeli de var. Sırt çantamıza monte ettiğimiz esnek ince film güneş piliyle yürürken güneş ışığını elektrik enerjisine çevirerek çantamızdaki bir güç kaynağını şarj etmeniz mümkün olacak."