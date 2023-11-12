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        Niğde'de aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı

        Niğde'de otomobilin aydınlatma direğine çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.11.2023 - 22:31 Güncelleme: 12.11.2023 - 22:36
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        Niğde'de aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı
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        Niğde'de otomobilin aydınlatma direğine çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 51 ADB 345 plakalı otomobil, Selçuk Mahallesi İl Özel İdaresi üst geçidinde aydınlatma direğine çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

        Kazada yaralanan A.A, H.I. ve U.A, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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