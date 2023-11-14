GÜNCELLEME - Niğde'de inşaatın asansör boşluğunda erkek cesedi bulundu

Niğde'de bir inşaatın asansör boşluğunda erkek cesedi bulundu.

Alınan bilgiye göre, Selçuk Mahallesi Deniz Sokak'taki inşaatın asansör boşluğunda bir kişinin hareketsiz yattığını görenler durumu polis ve sağlık ekibine bildirdi.

İnşaata gelen ekipler, Cafer Erden (52) adlı şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.

Erden'in cesedi, incelemenin ardından Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.