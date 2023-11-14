GÜNCELLEME - Niğde'de inşaatın asansör boşluğunda erkek cesedi bulundu
Niğde'de bir inşaatın asansör boşluğunda erkek cesedi bulundu.
Niğde'de bir inşaatın asansör boşluğunda erkek cesedi bulundu.
Alınan bilgiye göre, Selçuk Mahallesi Deniz Sokak'taki inşaatın asansör boşluğunda bir kişinin hareketsiz yattığını görenler durumu polis ve sağlık ekibine bildirdi.
İnşaata gelen ekipler, Cafer Erden (52) adlı şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.
Erden'in cesedi, incelemenin ardından Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.