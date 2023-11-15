"Cumhuriyetimizin 100. Yılında Uluslararası Mübadelede Niğde Sempozyumu" düzenlenecek

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinde "Cumhuriyetimizin 100. Yılında Uluslararası Mübadelede Niğde Sempozyumu" gerçekleştirilecek.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, 16-18 Kasım'da Şehit Ömer Halisdemir Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenecek sempozyumun açılışına eski TBMM Başkanı Mustafa Şentop da katılacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu, 14 oturumda gerçekleşecek sempozyumda 73 araştırmacının 60 başlıkta mübadele temalı bilimsel tebliğ sunacağını bildirdi.

Uslu, şunları kaydetti:

"Katkılarından dolayı başta Valimiz Cahit Çelik ve Belediye Başkanımız Emrah Özdemir olmak üzere tüm ilçe ve belde belediyelerimiz ile sivil toplum kuruluşlarımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ederim. Bu yıl 100'üncü yıl dönümü olan nüfus mübadelesinden Anadolu'da en çok etkilenen şehirlerden biri Niğde. Üniversitemiz, Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında mübadelenin uygulanışı ve sonuçlarını şehrimiz özelinde ve Türkiye genelinde ortaya koymak istemiştir. Bu sempozyumla yurt içi ve yurt dışından gelecek davetlilerimizle mübadelenin tüm boyutlarıyla ele alınmasını amaçlıyoruz."