Niğde'de 90 litre kaçak içki ele geçirildi

Niğde'de düzenlenen operasyonda 90 litre kaçak içki ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak içki satışı yapan kişilerin yakalanmasına yönelik bir iş yeri ile ikamete operasyon düzenledi.

Adreslerde yapılan aramada 90 litre satışa hazır kaçak alkollü içecek ile aroma kiti ele geçirildi.

Gözaltına alınan bir şüpheli, sevk edildiği adliyede hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.