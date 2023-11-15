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        Niğde'de 90 litre kaçak içki ele geçirildi

        Niğde'de düzenlenen operasyonda 90 litre kaçak içki ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.11.2023 - 17:03 Güncelleme: 15.11.2023 - 17:22
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        Niğde'de 90 litre kaçak içki ele geçirildi
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        Niğde'de düzenlenen operasyonda 90 litre kaçak içki ele geçirildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak içki satışı yapan kişilerin yakalanmasına yönelik bir iş yeri ile ikamete operasyon düzenledi.

        Adreslerde yapılan aramada 90 litre satışa hazır kaçak alkollü içecek ile aroma kiti ele geçirildi.

        Gözaltına alınan bir şüpheli, sevk edildiği adliyede hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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