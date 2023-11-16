Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Niğde Haberleri

        Niğde'de mercek bulutu görüntülendi

        Niğde semalarında mercek bulutu görüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.11.2023 - 16:20 Güncelleme: 16.11.2023 - 16:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        Niğde'de mercek bulutu görüntülendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Niğde semalarında mercek bulutu görüldü.

        Gökyüzünde oluşan çok katmanlı mercek bulutu, bir müddet sonra dağıldı.

        Mercek bulutları, güçlü hava akımlarının dağ veya tepe gibi engelle karşılaşmasıyla oluşuyor.

        Havanın içindeki nem oranı yeterince yüksekse yukarı ve aşağı yönlü hava hareketi sırasında basınç ve sıcaklık değişiminden dolayı su buharı yoğunlaşıp tekrar buharlaşıyor ve mercek şeklindeki bulut oluşuyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Meclis Başkanı Kurtulmuş'tan kritik mesajlar
        Meclis Başkanı Kurtulmuş'tan kritik mesajlar
        Fenerbahçe'de transfer gündemi!
        Fenerbahçe'de transfer gündemi!
        Konut fiyatlarında artış
        Konut fiyatlarında artış
        Büyükekşi'den Süper Kupa yanıtı!
        Büyükekşi'den Süper Kupa yanıtı!
        Biden ve Jinping'in araba diyaloğu gündem oldu
        Biden ve Jinping'in araba diyaloğu gündem oldu
        3 kişi hayatını kaybetmişti! O anlar kamerada! Ters yönde ölüme yolculuk!
        3 kişi hayatını kaybetmişti! O anlar kamerada! Ters yönde ölüme yolculuk!
        İlkay'ın menajeri konuştu!
        İlkay'ın menajeri konuştu!
        Kombiyi açmayanlara kötü haber!
        Kombiyi açmayanlara kötü haber!
        Kolilerden kimyasal madde sızdı! 12 kişi hastaneye kaldırıldı!
        Kolilerden kimyasal madde sızdı! 12 kişi hastaneye kaldırıldı!
        Pazar yerinde bıraktı, lahana tezgâhı oldu
        Pazar yerinde bıraktı, lahana tezgâhı oldu
        KKM'de 3 ayda 569 milyar liralık düşüş
        KKM'de 3 ayda 569 milyar liralık düşüş
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazze'den getirilen hastalara ziyaret
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazze'den getirilen hastalara ziyaret
        "Dostluk elçisi" pandalar ABD'ye gönderilecek
        "Dostluk elçisi" pandalar ABD'ye gönderilecek
        Trablusgarp Savaşı'nın bilinmeyenleri günlükte ortaya çıktı
        Trablusgarp Savaşı'nın bilinmeyenleri günlükte ortaya çıktı
        5 aylık hamile eşini vuran koca: Canavar gibi gördüm!
        5 aylık hamile eşini vuran koca: Canavar gibi gördüm!
        "Evlilik, insanın doğasına aykırı"
        "Evlilik, insanın doğasına aykırı"
        'Sarallar'ın gece kulübüne saldırı girişimi kamerada!
        'Sarallar'ın gece kulübüne saldırı girişimi kamerada!
        Nihal ve Bahar Candan kardeşlerin ifadeleri ortaya çıktı!
        Nihal ve Bahar Candan kardeşlerin ifadeleri ortaya çıktı!
        Hrant Dink'in katili Ogün Samast'a şartlı tahliye! Açıklama geldi
        Hrant Dink'in katili Ogün Samast'a şartlı tahliye! Açıklama geldi
        "Asgari" zammı ortalama ücrete yansıdı
        "Asgari" zammı ortalama ücrete yansıdı

        Benzer Haberler

        Eski TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Niğde'de konuştu:
        Eski TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Niğde'de konuştu:
        Niğde'de 90 litre kaçak içki ele geçirildi
        Niğde'de 90 litre kaçak içki ele geçirildi
        "Cumhuriyetimizin 100. Yılında Uluslararası Mübadelede Niğde Sempozyumu" dü...
        "Cumhuriyetimizin 100. Yılında Uluslararası Mübadelede Niğde Sempozyumu" dü...
        GÜNCELLEME - Niğde'de inşaatın asansör boşluğunda erkek cesedi bulundu
        GÜNCELLEME - Niğde'de inşaatın asansör boşluğunda erkek cesedi bulundu
        Niğde'de inşaatın asansör boşluğunda erkek cesedi bulundu
        Niğde'de inşaatın asansör boşluğunda erkek cesedi bulundu
        Niğde misket elmasının hastalıklara dayanıklı genleri, ABD'de yeni elma çeş...
        Niğde misket elmasının hastalıklara dayanıklı genleri, ABD'de yeni elma çeş...