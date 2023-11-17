Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Niğde Haberleri

        Niğde'de 114 asayiş olayı aydınlatıldı

        Niğde'de 114 asayiş olayı aydınlatıldı, 266 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.11.2023 - 14:08 Güncelleme: 17.11.2023 - 14:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        Niğde'de 114 asayiş olayı aydınlatıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Niğde'de 114 asayiş olayı aydınlatıldı, 266 şüpheli yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, 1-15 Kasım'da kasten ve taksirle yaralama, tehdit, hakaret, dolandırıcılık, yağma, kasten öldürme gibi 114 asayiş olayıyla ilgili 266 şüpheliyi yakaladı.

        Gözaltına şüphelilerden 16'sı hakimlikçe tutuklandı.​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Candan kardeşlerin sorgularındaki detaylar ortaya çıktı!
        Candan kardeşlerin sorgularındaki detaylar ortaya çıktı!
        Korkunç olay! Isıtıcıdan çıktı! Alevler bebeği aldı!
        Korkunç olay! Isıtıcıdan çıktı! Alevler bebeği aldı!
        "Yepyeni bir eğitim felsefesi inşa etmek durumundayız"
        "Yepyeni bir eğitim felsefesi inşa etmek durumundayız"
        Fenerbahçe'de yabancı kontenjanı sorunu!
        Fenerbahçe'de yabancı kontenjanı sorunu!
        Hrant Dink'in eşi Rakel Dink'ten açıklama!
        Hrant Dink'in eşi Rakel Dink'ten açıklama!
        Kış, tipiyle beraber geldi!
        Kış, tipiyle beraber geldi!
        Farah Zeynep Abdullah ifade verdi
        Farah Zeynep Abdullah ifade verdi
        Golden Gate Köprüsü'ne özel file sistemi
        Golden Gate Köprüsü'ne özel file sistemi
        Türkiye'nin ilk boğaz köprüsünde tehlike çanları çalıyor!
        Türkiye'nin ilk boğaz köprüsünde tehlike çanları çalıyor!
        Başkan Koç'tan set ziyareti
        Başkan Koç'tan set ziyareti
        Ölü bulunan bebekle ilgili yeni gelişme!
        Ölü bulunan bebekle ilgili yeni gelişme!
        Köşe kapmaca
        Köşe kapmaca
        ‘Atatürk’ 100 milyon TL’yi geçti
        ‘Atatürk’ 100 milyon TL’yi geçti
        Hamas'tan ABD'ye: Apaçık yalan hikayenin tekrarı
        Hamas'tan ABD'ye: Apaçık yalan hikayenin tekrarı
        Ünlü sunucu Metin Uca yaşamını yitirdi
        Ünlü sunucu Metin Uca yaşamını yitirdi
        Putin yeniden aday olacak mı? Kremlin'den açıklama
        Putin yeniden aday olacak mı? Kremlin'den açıklama
        8 sene sonra 1 milyon aşılamadı!
        8 sene sonra 1 milyon aşılamadı!
        Çalımbay'dan al haberi!
        Çalımbay'dan al haberi!
        O işlerde 7.5 saat çalışma sınırı
        O işlerde 7.5 saat çalışma sınırı
        Kasımda indirim aşkı başka mıdır?
        Kasımda indirim aşkı başka mıdır?

        Benzer Haberler

        Niğde'de çeşitli suçlardan aranan 28 şüpheli yakalandı
        Niğde'de çeşitli suçlardan aranan 28 şüpheli yakalandı
        Niğde'de mercek bulutu görüntülendi
        Niğde'de mercek bulutu görüntülendi
        Eski TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Niğde'de konuştu:
        Eski TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Niğde'de konuştu:
        Niğde'de 90 litre kaçak içki ele geçirildi
        Niğde'de 90 litre kaçak içki ele geçirildi
        "Cumhuriyetimizin 100. Yılında Uluslararası Mübadelede Niğde Sempozyumu" dü...
        "Cumhuriyetimizin 100. Yılında Uluslararası Mübadelede Niğde Sempozyumu" dü...
        GÜNCELLEME - Niğde'de inşaatın asansör boşluğunda erkek cesedi bulundu
        GÜNCELLEME - Niğde'de inşaatın asansör boşluğunda erkek cesedi bulundu