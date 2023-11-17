Niğde'de 114 asayiş olayı aydınlatıldı
Niğde'de 114 asayiş olayı aydınlatıldı, 266 şüpheli yakalandı.
Niğde'de 114 asayiş olayı aydınlatıldı, 266 şüpheli yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, 1-15 Kasım'da kasten ve taksirle yaralama, tehdit, hakaret, dolandırıcılık, yağma, kasten öldürme gibi 114 asayiş olayıyla ilgili 266 şüpheliyi yakaladı.
Gözaltına şüphelilerden 16'sı hakimlikçe tutuklandı.
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