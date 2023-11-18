Niğde'de öğretmenler doğa yürüyüşü yaptı

Niğde'de İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından doğa yürüyüşü düzenlendi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünce bu yıl 5'incisi düzenlenen etkinliğe, şube müdürleri, okul yöneticileri ve öğretmenler katıldı.

Yeşilburç-Paşabağları yürüyüş alanında doğayla iç içe vakit geçiren öğretmenler, Yeşilburç Cami Kilise ve cam seyir terasını da gezdi.

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