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        Niğde'de öğretmenler doğa yürüyüşü yaptı

        Niğde'de İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından doğa yürüyüşü düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.11.2023 - 14:23 Güncelleme: 18.11.2023 - 14:37
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        Niğde'de öğretmenler doğa yürüyüşü yaptı
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        Niğde'de İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından doğa yürüyüşü düzenlendi.

        İl Milli Eğitim Müdürlüğünce bu yıl 5'incisi düzenlenen etkinliğe, şube müdürleri, okul yöneticileri ve öğretmenler katıldı.

        Yeşilburç-Paşabağları yürüyüş alanında doğayla iç içe vakit geçiren öğretmenler, Yeşilburç Cami Kilise ve cam seyir terasını da gezdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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