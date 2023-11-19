Niğde'de elektrik akımına kapılan 6 büyükbaş hayvan telef oldu
Niğde'de besicilik yapan bir kişinin ahırında elektrik akımına kapılan 6 büyükbaş hayvan telef oldu.
Niğde'de besicilik yapan bir kişinin ahırında elektrik akımına kapılan 6 büyükbaş hayvan telef oldu.
Merkeze bağlı Çavdarlı köyünde besicilik yapan Tarık Işık, sabah hayvanlarını yemlemek için girdiği ahırda 6 büyükbaş hayvanın yerde hareketsiz yattığını görünce durumu yetkililere bildirdi.
Olay yerine jandarma ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri geldi.
İncelemede, 6 büyükbaş hayvanın elektrik akımına kapılarak telef olduğu, sigortalarının da bulunmadığı tespit edildi.
Gece etkili olan şiddetli fırtına nedeniyle zarar gören elektrik kablolarından elektrik kaçağının meydana geldiği belirlendi.
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