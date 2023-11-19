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        Niğde'de elektrik akımına kapılan 6 büyükbaş hayvan telef oldu

        Niğde'de besicilik yapan bir kişinin ahırında elektrik akımına kapılan 6 büyükbaş hayvan telef oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.11.2023 - 10:56 Güncelleme: 19.11.2023 - 10:56
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        Niğde'de elektrik akımına kapılan 6 büyükbaş hayvan telef oldu
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        Niğde'de besicilik yapan bir kişinin ahırında elektrik akımına kapılan 6 büyükbaş hayvan telef oldu.

        Merkeze bağlı Çavdarlı köyünde besicilik yapan Tarık Işık, sabah hayvanlarını yemlemek için girdiği ahırda 6 büyükbaş hayvanın yerde hareketsiz yattığını görünce durumu yetkililere bildirdi.

        Olay yerine jandarma ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri geldi.

        İncelemede, 6 büyükbaş hayvanın elektrik akımına kapılarak telef olduğu, sigortalarının da bulunmadığı tespit edildi.

        Gece etkili olan şiddetli fırtına nedeniyle zarar gören elektrik kablolarından elektrik kaçağının meydana geldiği belirlendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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