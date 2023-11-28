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        Niğde'de yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı

        Niğde'nin Çamardı ilçesindeki Aladağlar Milli Parkı'nda olumsuz hava koşulları nedeniyle beslenmekte zorluk çeken yaban hayvanları için yemleme çalışması yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.11.2023 - 12:06 Güncelleme: 28.11.2023 - 12:25
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        Niğde'de yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı
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        Niğde'nin Çamardı ilçesindeki Aladağlar Milli Parkı'nda olumsuz hava koşulları nedeniyle beslenmekte zorluk çeken yaban hayvanları için yemleme çalışması yapıldı.

        Doğa Koruma ve Milli Parklar Niğde Şube Müdürlüğü ekipleri, Aladağlar başta olmak üzere sorumluluk sahalarında şu ana kadar 2 ton yonca, yem ve pazar atığı bıraktı.

        Ekipler, mevsim sonuna kadar hayvanlar için 8 ton yonca ve ot ile 1 ton 600 kilogram buğday ve arpa bırakacak.

        Öte yandan ekipler, son 5 yılda yaban hayvanları için doğaya 120 ton yonca, yem, sakatat ve pazar atığı bıraktı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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