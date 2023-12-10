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        Modern cihazlarla tedavi edilip 100 dönüm korunaklı alanda bakılıyorlar

        ABDULLAH ÖZKUL - Niğde'de Bor Belediyesi tarafından yaptırılan Pet-i Bor Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'nde ileri teknoloji imkanlarla tedavi edilen sahipsiz hayvanlar, belediye kontrolündeki 100 dönüm alanda barınıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.12.2023 - 11:05 Güncelleme: 10.12.2023 - 11:05
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        Modern cihazlarla tedavi edilip 100 dönüm korunaklı alanda bakılıyorlar
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        ABDULLAH ÖZKUL - Niğde'de Bor Belediyesi tarafından yaptırılan Pet-i Bor Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'nde ileri teknoloji imkanlarla tedavi edilen sahipsiz hayvanlar, belediye kontrolündeki 100 dönüm alanda barınıyor.

        Pınarbaşı mevkisinde belediye tarafından 20 dekar alana yaptırılan Pet-i Bor Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'nde, ameliyathane, yoğun bakım, gaz anestezi, ultrason, röntgen ve diğer son teknolojik cihazlarla sahipsiz hayvanların kısırlaştırılması, bakımı, tedavisi ve rehabilitasyonu gerçekleştiriliyor.

        Yaklaşık 2 aydır faaliyet gösteren merkezde, bugüne kadar 150'ye yakın hayvan kısırlaştırıldı, 50 kedi ve köpek sahiplendirildi.

        Tedavileri tamamlanan hayvanlar, merkezin yanında oluşturulan, etrafı tel örgüyle çevrili belediye kontrolündeki 100 dönüm alanda yaşamını sürdürüyor.

        Bor Belediye Başkanı Serkan Baran, AA muhabirine, merkezin ilçede ve Niğde'de önemli bir hizmet verdiğini söyledi.

        Merkezde, sahipsiz hayvanları tedavi ve rehabilite ettiklerini belirten Baran, "Merkezimizde kedi ve köpek dışında yırtıcı kuşlardan tek tırnaklı hayvanlara, tehlikeli ırklara kadar birçok hayvanın hem tedavisini hem rehabilitasyonunu yapıyoruz. Hayvanları, işlemleri bittikten sonra korunaklı yaşam alanına bırakıyoruz." dedi.

        - "50 hayvanı sahiplendirdik"

        Baran, hayvanların da yaşama hakkına sahip olduğuna dikkati çekerek, korunaklı alana bırakılan canlıların bakımına devam ettiklerini, sahipsiz hayvanları insanlara zarar vermemeleri için şehir merkezinden uzak tuttuklarını bildirdi.

        Merkezde, sahipsiz hayvanların kısırlaştırılıp tedavi edildiğini dile getiren Baran, şunları kaydetti:

        "Son teknolojiye sahip modern cihazlarla donattığımız klinikte ameliyathane, röntgen, kan sayım, anestezi ve ultrason cihazı bulunuyor. Bir veteriner hekim, bir tekniker ve 5 yardımcı personelimizle hizmet veriyoruz. Bu yıl 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü'nde burayı faaliyete aldık. Bugüne kadar yaklaşık 25 kediyi, 25 köpeği sahiplendirdik. Kapılarımız açık, aileler çocuklarıyla ziyaret edebiliyor. Sadece kedi köpek görmüyorlar; yırtıcı kuşlarımız, kekliklerimiz var. Milli parklardan gelen sülün, tavus kuşları, tavşanlarımız var."

        - "Barınağımız kampüs haline geldi"

        Merkezin yanında hayvan mezarlığı da bulunduğunu aktaran Baran, "Barınağımız kampüs haline geldi. Burada artıklarla hayvanlara bakmıyoruz, kuru ve yaş mamalarla hayvanların bakımını gerçekleştiriyoruz. 550 köpek, 50 kedi ve belli sayıda yırtıcı kuş ve tek tırnaklı hayvanlar için ruhsata sahibiz. Burada yırtıcı hayvanların sürekli bakımını yapmıyoruz. Tedavisi tamamlandığında doğaya bırakıyoruz." ifadelerini bıraktı.

        Sahipsiz bir köpeği merkeze getiren Fatih Ceylaner de hayvanın bakımı ve kuduz aşısının yapıldığını belirterek, faydalı bir hizmet sunulduğunu kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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