Niğde'de fabrika inşaatında yüksekten düşen kalıp ustası öldü

Niğde'nin Bor ilçesinde fabrika inşaatında yüksekten düşen kalıp ustası hayatını kaybetti.

Bor Karma ve Deri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde bir fabrikanın inşaatında çalışan kalıp ustası Bilal K. (59), yaklaşık 8 metre yüksekten zemine düştü.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ağır yaralanan Bilal K. kaldırıldığı Bor Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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