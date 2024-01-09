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        Niğde'de fabrika inşaatında yüksekten düşen kalıp ustası öldü

        Niğde'nin Bor ilçesinde fabrika inşaatında yüksekten düşen kalıp ustası hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.01.2024 - 13:33 Güncelleme: 09.01.2024 - 13:33
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        Niğde'de fabrika inşaatında yüksekten düşen kalıp ustası öldü
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        Niğde'nin Bor ilçesinde fabrika inşaatında yüksekten düşen kalıp ustası hayatını kaybetti.

        Bor Karma ve Deri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde bir fabrikanın inşaatında çalışan kalıp ustası Bilal K. (59), yaklaşık 8 metre yüksekten zemine düştü.

        İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Ağır yaralanan Bilal K. kaldırıldığı Bor Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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