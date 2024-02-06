Niğde Belediye Başkanı Özdemir, STK'leri ziyaret etti

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, kentteki sivil toplum kuruluşu temsilcilerini ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Özdemir, Niğde Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Bilgehan Güney, Damızlık Koyun, Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Şuayip Demirkol, Ziraat Odası Başkanı Veli Kenar, Niğde Bakkallar ve Bayiler Odası Başkan Şinasi Göktepe ve Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Aliyye Yılmaz ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi.

Sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin taleplerini dinleyen Özdemir, Niğde'ye kazandırdıkları yatırımlar ve yeni dönemde hayata geçirecekleri projelerle ilgili bilgi verdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Özdemir, bundan önce olduğu gibi yeni dönemde de başta sivil toplum kuruluşları olmak üzere toplumun tüm kesimlerinin görüş ve önerilerini alarak Niğde'yi birlikte yönetmeye devam edeceklerini belirtti.

Özdemir, meslek odalarını, birlikleri ve sivil toplum kuruluşlarını seçim dönemlerinde değil, her zaman ziyaret ettiklerini ifade etti.