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        Niğde'de yurt dışından kaçak araç motoru getirdikleri iddiasıyla 7 zanlı yakalandı

        Niğde'de düzenlenen operasyonda, yurt dışından kaçak araç motoru getirdikleri ileri sürülen 7 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2024 - 12:29 Güncelleme: 05.02.2024 - 12:34
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        Niğde'de yurt dışından kaçak araç motoru getirdikleri iddiasıyla 7 zanlı yakalandı
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        Niğde'de düzenlenen operasyonda, yurt dışından kaçak araç motoru getirdikleri ileri sürülen 7 şüpheli gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ülkeye kaçak yollarla araç motoru getirildiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

        Ekiplerin belirlenen adreslere düzenlediği operasyonda, çeşitli markalara ait 27 araç motoru ele geçirildi, 7 zanlı yakalandı.

        Şüpheliler hakkında adli işlem yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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