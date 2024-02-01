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        Niğde'de çarşı ve mahalle bekçileri ocak ayında çeşitli suçlardan aranan 69 zanlıyı yakaladı

        Niğde'de çarşı ve mahalle bekçileri ocak ayında, çeşitli suçlardan aranan 69 şüpheliyi gözaltına aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.02.2024 - 16:53 Güncelleme: 01.02.2024 - 16:53
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        Niğde'de çarşı ve mahalle bekçileri ocak ayında çeşitli suçlardan aranan 69 zanlıyı yakaladı
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        Niğde'de çarşı ve mahalle bekçileri ocak ayında, çeşitli suçlardan aranan 69 şüpheliyi gözaltına aldı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü çarşı ve mahalle bekçileri, ocak ayında sorumluluk bölgelerindeki denetimlerde,

        7121 kişinin genel bilgi taramasını yaptı, 69 şüpheliyi yakaladı, 3 ruhsatsız tabanca ele geçirdi.

        Bekçiler ayrıca, bir hırsızlık olayını engelledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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