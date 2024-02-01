Niğde'de çarşı ve mahalle bekçileri ocak ayında çeşitli suçlardan aranan 69 zanlıyı yakaladı Niğde'de çarşı ve mahalle bekçileri ocak ayında, çeşitli suçlardan aranan 69 şüpheliyi gözaltına aldı.

Niğde'de çarşı ve mahalle bekçileri ocak ayında, çeşitli suçlardan aranan 69 şüpheliyi gözaltına aldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü çarşı ve mahalle bekçileri, ocak ayında sorumluluk bölgelerindeki denetimlerde,

7121 kişinin genel bilgi taramasını yaptı, 69 şüpheliyi yakaladı, 3 ruhsatsız tabanca ele geçirdi.

Bekçiler ayrıca, bir hırsızlık olayını engelledi.