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        Niğde'de 13 hırsızlık şüphelisi yakalandı

        Niğde'de ocak ayında 13 hırsızlık zanlısı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.02.2024 - 16:31 Güncelleme: 01.02.2024 - 16:31
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        Niğde'de 13 hırsızlık şüphelisi yakalandı
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        Niğde'de ocak ayında 13 hırsızlık zanlısı gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, ocak ayında meydana gelen hırsızlık olaylarının faillerinin yakalanmasına yönelik operasyonlarda 13 şüpheliyi yakaladı.

        Gözaltına alınan zanlılardan 1'i sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğerleri hakkında adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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