Niğde'de 13 hırsızlık şüphelisi yakalandı

Niğde'de ocak ayında 13 hırsızlık zanlısı gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, ocak ayında meydana gelen hırsızlık olaylarının faillerinin yakalanmasına yönelik operasyonlarda 13 şüpheliyi yakaladı.

Gözaltına alınan zanlılardan 1'i sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğerleri hakkında adli işlem başlatıldı.

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