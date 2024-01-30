Niğde Belediyesinde işçi maaşlarına yüzde 71 zam yapıldı

Niğde Belediyesi ile Hizmet-İş Sendikası arasında imzalanan sözleşmede 2024 yılında işçi maaşlarına yüzde 71 zam yapıldığı bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Niğde Belediyesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplantıda işçilere yüzde 71'lik zam yapıldığını duyurdu.

Özdemir, hiç kimseyi diğerinden farklı tutmadıklarına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Dönüşen, gelişen ve her geçen gün biraz daha güzelleşen Niğde'miz, belediye hizmetleri açısından parmakla gösterilen bir il haline gelmişse bunda sizin de çok büyük katkınız, emeğiniz, alın teriniz var. Sizler, gece gündüz, yağmur çamur demeden, bu güzel şehrimize, kıymetli Niğdeli hemşehrilerimize en iyi hizmeti sunmanın gayreti içerisinde oldunuz. Göreve geldiğimiz 2019 yılından bu yana ekip arkadaşlarımızı emeklerinin karşılığını almaları noktasında hep koruduk ve kolladık. Sizlere daha iyi yaşam koşulları sunabilmek için tüm imkanlarımızı seferber ettik. Bu paraların her kuruşunu hak ediyorsunuz."