Niğde Valisi Çelik, 24 bekçiye başarı belgesi verdi
Niğde Valisi Cahit Çelik, 24 çarşı ve mahalle bekçisine başarı belgesi verdi.
Niğde Valisi Cahit Çelik, 24 çarşı ve mahalle bekçisine başarı belgesi verdi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Çelik, İl Emniyet Müdürü Adnan Özdemir ile 24 çarşı ve mahalle bekçisini makamında kabul etti.
Çelik, aranması olan 380 kişi, 5 narkotik ve 6 hırsızlık şüphelisinin ile 52 yoklama kaçağının (bakaya) yakalanmasında, uyuşturucu madde, ruhsatsız 60 tabanca ele geçirilmesindeki katkılarından dolayı bekçilere teşekkür ederek başarı belgelerini takdim etti.
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