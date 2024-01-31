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        Niğde Valisi Çelik, 24 bekçiye başarı belgesi verdi

        Niğde Valisi Cahit Çelik, 24 çarşı ve mahalle bekçisine başarı belgesi verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.01.2024 - 16:15 Güncelleme: 31.01.2024 - 16:39
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        Niğde Valisi Çelik, 24 bekçiye başarı belgesi verdi
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        Niğde Valisi Cahit Çelik, 24 çarşı ve mahalle bekçisine başarı belgesi verdi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Çelik, İl Emniyet Müdürü Adnan Özdemir ile 24 çarşı ve mahalle bekçisini makamında kabul etti.

        Çelik, aranması olan 380 kişi, 5 narkotik ve 6 hırsızlık şüphelisinin ile 52 yoklama kaçağının (bakaya) yakalanmasında, uyuşturucu madde, ruhsatsız 60 tabanca ele geçirilmesindeki katkılarından dolayı bekçilere teşekkür ederek başarı belgelerini takdim etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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