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        Niğde'de uyuşturucu operasyonlarında 74 zanlı yakalandı

        Niğde'de ocak ayında düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 74 şüpheliden 9'u tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.02.2024 - 17:17 Güncelleme: 02.02.2024 - 18:16
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        Niğde'de uyuşturucu operasyonlarında 74 zanlı yakalandı
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        Niğde'de ocak ayında düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 74 şüpheliden 9'u tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu kullanan ve satanlara yönelik ocak ayında gerçekleştirdiği operasyonlarda 74 zanlıyı yakaladı.

        Zanlılarla 888 gram sentetik uyuşturucu, 185,43 gram esrar, 160 sentetik hap, 10 uyuşturucu kullanma aparatı, 2 ruhsatsız tabanca ve 39 fişek ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 9'u hakimlikçe tutuklandı, diğerleri hakkında adli işlem başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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