Niğde'de uyuşturucu operasyonlarında 74 zanlı yakalandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu kullanan ve satanlara yönelik ocak ayında gerçekleştirdiği operasyonlarda 74 zanlıyı yakaladı.

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