Atatürk'ün Niğde'ye gelişinin 90. yıl dönümü kutlandı

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Niğde'ye gelişinin 90. yıl dönümü düzenlenen törenle kutlandı.

Vali Cahit Çelik, CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Belediye Başkanı Emrah Özdemir, protokol üyeleri, kurum müdürleri ve vatandaşlar, Niğde Garı önünden Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü.

Buradaki programda Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Belediye Başkanı Emrah Özdemir, burada yaptığı konuşmada, "Benim Niğde'ye alakam büyüktür. Niğdelileri her zaman sevmişimdir, Niğdeliler Milli Mücadele'de en büyük dayanaklarımızdan olmuştur." diyen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 5 Şubat 1934'te Niğde'ye geldiğini anımsattı.

O günü Niğdelilerin onur günü olarak kabul ettiğini belirten Özdemir, şunları kaydetti:

"O gün kentte büyük bir heyecan olmuştur. 7'den 70'e herkes Atatürk'ü karşılamak için tren garına akın etmiştir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bizlere emanet ettiği ve 100. yılını kutladığımız cumhuriyetimiz sonsuza kadar var olacaktır. Türkiye Yüzyılı'nda ülkemizi muasır medeniyetler üzerine çıkarmak, ülkemizin ve milletimizin geleceği için çalışmak öncelikli görevimizdir. Kahramanlar diyarı Niğde'ye gelişinin 90. yıl dönümünde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere kahraman silah arkadaşlarını, ebediyete intikal eden gazilerimizi ve bütün şehitlerimizi rahmetle bir kez daha anıyorum."

Programın ardından Niğde Belediyesi Kültür Merkezi'nde Atatürk'ün Niğde'ye gelişi ve eski Niğde fotoğraflarından oluşan serginin açılışı yapıldı.