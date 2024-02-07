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        Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinin "Hidrojen ve Yakıt Pilleri" projesine 8 milyon liralık destek

        Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yüksel Kaplan'ın "Hidrojen ve Yakıt Pilleri" projesi, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığından 8 milyon liralık hibe aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2024 - 16:37 Güncelleme: 07.02.2024 - 16:37
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        Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinin "Hidrojen ve Yakıt Pilleri" projesine 8 milyon liralık destek
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        Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yüksel Kaplan'ın "Hidrojen ve Yakıt Pilleri" projesi, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığından 8 milyon liralık hibe aldı.

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Kaplan'ın yürüttüğü projede, proton değişim membranlı yakıt pilleri ile elektrolizörler için farklı boyutlarda ve farklı özelliklerde membran elektrot gruplarının (MEG) geliştirilmesi hedefleniyor.

        Açıklamalarda görüşlerine yer verilen Rektör Prof. Dr. Hasan Uslu, üniversitesinin hidrojen ve yakıt pilleri konusunda uzmanlaşan tek devlet üniversitesi olduğunu ve bu doğrultuda sürdürülebilir enerji ve enerji verimliliği çalışmalarının kararlılıkla sürdürüldüğünü aktardı.

        Projeye, Cumhurbaşkanlığı'ndan 8 milyon liralık önemli bir destek aldıklarını belirten Uslu, "Bu kıymetli destek için Cumhurbaşkanımız ile Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Daire Başkanlığına şükranlarımı sunuyorum." ifadesini kullandı.

        Prof. Dr. Yüksel Kaplan da projeyle akademik ve endüstriyel alanlarda köprü oluşturularak geliştirilen MEG'lerin akademik ve endüstriyel uygulamalarda kullanımının teşvik edileceğini belirtti.

        Kaplan, projenin sonuçlarının ülkenin enerji sektöründe sürdürülebilirlik, yenilikçilik ve rekabetçilik açısından daha güçlü bir konum elde etmesine katkıda bulunabilecek potansiyele sahip olduğunu vurguladı.

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