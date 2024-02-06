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        Niğde'de Miraç Kandili idrak edildi

        Niğde'deki camilerde Miraç Kandili dolayısıyla programalar düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2024 - 22:01 Güncelleme: 06.02.2024 - 22:09
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        Niğde'de Miraç Kandili idrak edildi
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        Niğde'deki camilerde Miraç Kandili dolayısıyla programalar düzenlendi.

        Fatih Sultan Mehmet Camisi'nde düzenlenen programda, Kur'an-ı Kerim okundu, ilahi söylendi, Miraç Kandili'yle ilgili sohbet edildi.

        İl Müftüsü Osman Ayas, Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaşamını yitirenler ve şehitler için dua yaptı.

        Programdan sonra cemaate kandil simidi ikram edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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