Niğde'de Miraç Kandili idrak edildi
Niğde'deki camilerde Miraç Kandili dolayısıyla programalar düzenlendi.
Niğde'deki camilerde Miraç Kandili dolayısıyla programalar düzenlendi.
Fatih Sultan Mehmet Camisi'nde düzenlenen programda, Kur'an-ı Kerim okundu, ilahi söylendi, Miraç Kandili'yle ilgili sohbet edildi.
İl Müftüsü Osman Ayas, Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaşamını yitirenler ve şehitler için dua yaptı.
Programdan sonra cemaate kandil simidi ikram edildi.
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