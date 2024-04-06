Niğde'de otomobilin çarptığı yaya öldü
Niğde'nin Ulukışla ilçesinde otomobilin çarptığı yaya yaşamını yitirdi.
Niğde'nin Ulukışla ilçesinde otomobilin çarptığı yaya yaşamını yitirdi.
A.B'nin (38) kullandığı 35 BDK 740 plakalı otomobil, Ulukışla ilçesi Şeyhömerli köyünde yolun karşısına geçmeye çalışan H.C'ye (62) çarptı.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.
Kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlenen H.C'nin cenazesi, Ulukışla Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Sürücü gözaltına alındı.
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