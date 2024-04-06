Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Niğde Haberleri

        Niğde'de otomobilin çarptığı yaya öldü

        Niğde'nin Ulukışla ilçesinde otomobilin çarptığı yaya yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.04.2024 - 12:13 Güncelleme: 06.04.2024 - 12:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        Niğde'de otomobilin çarptığı yaya öldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Niğde'nin Ulukışla ilçesinde otomobilin çarptığı yaya yaşamını yitirdi.

        A.B'nin (38) kullandığı 35 BDK 740 plakalı otomobil, Ulukışla ilçesi Şeyhömerli köyünde yolun karşısına geçmeye çalışan H.C'ye (62) çarptı.

        İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlenen H.C'nin cenazesi, Ulukışla Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Sürücü gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        21 yaşındaki Ayşenur'u katletmişti! Mahkeme: Kaza değil müebbet!
        21 yaşındaki Ayşenur'u katletmişti! Mahkeme: Kaza değil müebbet!
        Çiçekli, sohbetli devir teslim... İşte demokrasinin güzelliği
        Çiçekli, sohbetli devir teslim... İşte demokrasinin güzelliği
        Düğüm yarın çözülecek!
        Düğüm yarın çözülecek!
        Mektubu yazdı, elini daha da sıkılaştırdı
        Mektubu yazdı, elini daha da sıkılaştırdı
        "101 puanla şampiyon olur!"
        "101 puanla şampiyon olur!"
        Evin giriş kapısının önünde merdivenden düşüp öldü!
        Evin giriş kapısının önünde merdivenden düşüp öldü!
        Bayram tatilinde seyredebileceğiniz 10 film
        Bayram tatilinde seyredebileceğiniz 10 film
        Yüklü miktarda para aldı! İşte MOSSAD ajanı!
        Yüklü miktarda para aldı! İşte MOSSAD ajanı!
        Yapay zekâyı 1956'da öngördü
        Yapay zekâyı 1956'da öngördü
        Bir dönemin modası küllerinden doğdu
        Bir dönemin modası küllerinden doğdu
        Emeklilik için toplu prim ödenir mi?
        Emeklilik için toplu prim ödenir mi?
        Sürücüler dikkat! Nerelerde yoğunluk var? Akın akın gidiyorlar!
        Sürücüler dikkat! Nerelerde yoğunluk var? Akın akın gidiyorlar!
        Bu manşeti hak etti
        Bu manşeti hak etti
        Beşiktaş'ta gergin gün!
        Beşiktaş'ta gergin gün!
        İtalya'da Covid fonu yolsuzluğu operasyonu: 600 milyon euro değerinde mal varlığına el konuldu
        İtalya'da Covid fonu yolsuzluğu operasyonu: 600 milyon euro değerinde mal varlığına el konuldu
        Kanser gençler arasında neden artıyor?
        Kanser gençler arasında neden artıyor?
        Meteoroloji'den peş peşe uyarı! 3 bölgemizde yağış var!
        Meteoroloji'den peş peşe uyarı! 3 bölgemizde yağış var!
        En çok Mevlana Müzesi ziyaret edildi
        En çok Mevlana Müzesi ziyaret edildi
        Süper Lig'de 31. haftanın panoraması!
        Süper Lig'de 31. haftanın panoraması!
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Otomobil sürücüsü, yol istediği için sopayla saldıran halk otobüsü şoförünü...
        Otomobil sürücüsü, yol istediği için sopayla saldıran halk otobüsü şoförünü...
        Niğde Valisi Çelik'ten 5 Nisan Avukatlar Günü mesajı
        Niğde Valisi Çelik'ten 5 Nisan Avukatlar Günü mesajı
        Niğde Belediye Başkanı Özdemir, mazbatasını aldı
        Niğde Belediye Başkanı Özdemir, mazbatasını aldı
        Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinde BAP Yönergesi bilgilendirme etkinliği...
        Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinde BAP Yönergesi bilgilendirme etkinliği...
        Niğde'de yol verme kavgasında bir kişi silahla yaralandı
        Niğde'de yol verme kavgasında bir kişi silahla yaralandı
        Niğde'de 5 Nisan Avukatlar Günü kutlandı
        Niğde'de 5 Nisan Avukatlar Günü kutlandı