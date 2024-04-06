Niğde'de yol verme kavgasında otobüs sürücüsünü tüfekle yaralayan zanlı tutuklandı
Niğde'de yol verme nedeniyle çıktığı iddia edilen kavgada özel halk otobüsü sürücüsünü pompalı tüfekle yaralayan şüpheli tutuklandı.
Niğde'de yol verme nedeniyle çıktığı iddia edilen kavgada özel halk otobüsü sürücüsünü pompalı tüfekle yaralayan şüpheli tutuklandı.
Trafikte tartıştığı otobüs şoförü M.E'yi tüfekle yaralayan Y.A.M'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
- Olay
Dr. Sami Yağız Caddesi'nde dün 35 UDH 10 plakalı otomobilin sürücüsü Y.A.M. ile önünde seyreden özel halk otobüsü şoförü M.E. arasında yol verme nedeniyle tartışma çıkmış, otomobil sürücüsü, M.E'yi pompalı tüfekle yaralamıştı.
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