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        Niğde'de yol verme kavgasında otobüs sürücüsünü tüfekle yaralayan zanlı tutuklandı

        Niğde'de yol verme nedeniyle çıktığı iddia edilen kavgada özel halk otobüsü sürücüsünü pompalı tüfekle yaralayan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.04.2024 - 17:10 Güncelleme: 06.04.2024 - 17:10
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        Niğde'de yol verme kavgasında otobüs sürücüsünü tüfekle yaralayan zanlı tutuklandı
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        Niğde'de yol verme nedeniyle çıktığı iddia edilen kavgada özel halk otobüsü sürücüsünü pompalı tüfekle yaralayan şüpheli tutuklandı.

        Trafikte tartıştığı otobüs şoförü M.E'yi tüfekle yaralayan Y.A.M'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        - Olay

        Dr. Sami Yağız Caddesi'nde dün 35 UDH 10 plakalı otomobilin sürücüsü Y.A.M. ile önünde seyreden özel halk otobüsü şoförü M.E. arasında yol verme nedeniyle tartışma çıkmış, otomobil sürücüsü, M.E'yi pompalı tüfekle yaralamıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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