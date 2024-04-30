Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Niğde Haberleri

        Niğde'de 5 aracın karıştığı zincirleme kazada 2 kişi öldü

        Niğde Ulukışla ilçesinde 3 tır, kamyon ve otomobilin karıştığı zincirleme kazada 2 kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.04.2024 - 00:31 Güncelleme: 30.04.2024 - 00:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        Niğde'de 5 aracın karıştığı zincirleme kazada 2 kişi öldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Niğde Ulukışla ilçesinde 3 tır, kamyon ve otomobilin karıştığı zincirleme kazada 2 kişi hayatını kaybetti.

        D.K'nin idaresindeki 06 DAB 053 kamyon, Ulukışla Pozantı Devlet Karayolu'nda Z.Y'nin kullandığı 31 VS 634 plakalı tırla çarpıştı.

        Arkadan gelen iki tır ve otomobil de duramayarak kaza yapan araçlara çarptı.

        İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada D.K. ile Z.Y. olay yerinde hayatını kaybetti.

        Vali Cahit Çelik, olay yerinde incelemelerde bulunarak, İl Emniyet Müdürü ve İl Jandarma Komutanından bilgi aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kolonya karışımlı içecek ölüm getirdi
        Kolonya karışımlı içecek ölüm getirdi
        Gürcistan'da tartışmalı tasarıya destek gösterisi
        Gürcistan'da tartışmalı tasarıya destek gösterisi
        Eskortla para anlaşmazlığı cinayetle bitti
        Eskortla para anlaşmazlığı cinayetle bitti
        Şampiyonlar yurda döndü
        Şampiyonlar yurda döndü
        Seçim sonuçları ve yeni anayasa ele alındı
        Seçim sonuçları ve yeni anayasa ele alındı
        Ergin Ataman'a para cezası!
        Ergin Ataman'a para cezası!
        Müsavat Dervişoğlu: 'Parlamenter sistem' ile gelinirse tartışırız
        Müsavat Dervişoğlu: 'Parlamenter sistem' ile gelinirse tartışırız
        Dina'nın gizemli ölümü!
        Dina'nın gizemli ölümü!
        Öğretmenlere görev yerlerine dönüş hakkı
        Öğretmenlere görev yerlerine dönüş hakkı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Özel görüşmesinde tarih belli oldu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Özel görüşmesinde tarih belli oldu
        'Yumurtalı otoban çetesi' iddiasına açıklama
        'Yumurtalı otoban çetesi' iddiasına açıklama
        Beşiktaş'ın Avrupa'ya katılma denklemi
        Beşiktaş'ın Avrupa'ya katılma denklemi
        Ankaraspor - Nazilli Belediyespor maçına inceleme
        Ankaraspor - Nazilli Belediyespor maçına inceleme
        Kenya'da baraj çöktü: 45 kişi öldü
        Kenya'da baraj çöktü: 45 kişi öldü
        Çekimlere nihayet başladı
        Çekimlere nihayet başladı
        Resimlerdeki hataları bulabilir misiniz?
        Resimlerdeki hataları bulabilir misiniz?
        Şampiyonluk yolunda kalan maçlar!
        Şampiyonluk yolunda kalan maçlar!
        Fatih Terim'e büyük tepki!
        Fatih Terim'e büyük tepki!
        Otomobilin kalbi Pekin'de attı
        Otomobilin kalbi Pekin'de attı
        İşte Avrupa'nın en güzel kokan 10 şehri!
        İşte Avrupa'nın en güzel kokan 10 şehri!

        Benzer Haberler

        Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinde 225 tıp öğrencisi beyaz önlük giydi
        Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinde 225 tıp öğrencisi beyaz önlük giydi
        Niğde'de "HackNiğde Geleceğin Çözümleri Hackathonu" yarışması düzenlendi
        Niğde'de "HackNiğde Geleceğin Çözümleri Hackathonu" yarışması düzenlendi
        Niğde'de sağlık çalışanları konser verdi
        Niğde'de sağlık çalışanları konser verdi
        Niğde'de zabıta ekiplerinden fırın denetimi
        Niğde'de zabıta ekiplerinden fırın denetimi
        Niğde'de üniversite öğrencilerden köy okuluna ziyaret
        Niğde'de üniversite öğrencilerden köy okuluna ziyaret
        Niğde'de öğretmen ve öğrenciler konser verdi
        Niğde'de öğretmen ve öğrenciler konser verdi