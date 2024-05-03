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        Niğde'de lise öğrencilerine stres yönetimi eğitimi verildi

        Niğde'de Şehit Ramazan Konuş Gençlik Merkezi'nde lise öğrencilerine yönelik sınav kaygısı ve baş etme yöntemiyle ilgili seminer verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.05.2024 - 10:14 Güncelleme: 03.05.2024 - 10:16
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        Niğde'de lise öğrencilerine stres yönetimi eğitimi verildi
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        Niğde'de Şehit Ramazan Konuş Gençlik Merkezi'nde lise öğrencilerine yönelik sınav kaygısı ve baş etme yöntemiyle ilgili seminer verildi.

        Psikolog Kevser Budak tarafından verilen stres yönetimi, sınav kaygısı ve verimli ders çalışma teknikleri seminerinde öğrencilere sınavda yaşanacak stres ve kaygı bozukluğunu azaltmaya yönelik sunum yaptı.

        Budak, öğrencilere kaygı nedir, belirtileri nelerdir ve kaygı ile nasıl baş edilir, sınav kaygısı ve baş etme yöntemleri, sınav öncesi çalışma ve beslenme gibi konularda bilgi verdi.

        İnteraktif seminerde öğrenciler, merak ettikleri konuları da sorarak bilgi aldı.

        Seminer sonunda Gençlik Merkezi Müdürü Hüseyin Ceylan, Budak’a dericilik atölyesince tasarlanan cüzdanı hediye etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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