Niğde'de uyuşturucu operasyonunda 14 zanlı tutuklandı

Niğde Valisi Cahit Çelik, "Operasyonları koordine eden Niğde Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin." notuyla, operasyonun görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı.

Adreslerde yapılan aramada 5,12 gram metamfetamin ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

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